佐登-KY去年EPS 8.05 元　每股配發現金股利4元

▲佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦。（圖／佐豋-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（26）日召開線上營運說明會，公告2019年營收達32.52億元，年增5%，創上市以來的新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）8.05 元，決議每股配發現金股利4元，以今日收盤價70元計算，現金殖利率達5.7%。

佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦表示，自2014年合併營收15.64億，逐年成長至2019年32.52億，近5年營收年複合成長率達到16.4%，近年積極強化研發團隊實力，新產品所帶出的銷售額，促使產品營收與勞務營收比例從2018年的6：4，邁向黃金比例5：5，創亮麗佳績。

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陳佳琦指出，佐登妮絲在2019年掌握「雙美循環式肌膚管理」、「提升產品力」、「拓展行銷通 路」、「跨界合作」多管齊下式營運佈局，落實「深化消費者美容產業」與「一年一專利一發明獎」策略，成功帶動營收再創新高。

陳佳琦進一步指出，佐登妮絲積極搶攻醫美市場，啟動 「雙美循環式肌膚管理」服務，由諮詢師及醫師提供專業建議與療程，結合貼心的術後諮詢等服務，深耕活化會員互動關係，增加會員品牌忠誠度，有效帶動醫美會 員數以及店頭服務業績成長。

銷售據點方面，陳佳琦表示，佐登妮絲積極整合虛實通路，佈點全球跨境電商，並在去年進軍新加坡與馬來西亞電商，今年將進駐泰國市場；線下以新品牌「妮貝舒」進軍母嬰市場於藥局通路展售，今年預計將在台灣開設3家醫美服務據點， 並持續在大陸長沙、南寧、杭州等大城拓點。

面臨新冠肺炎疫情，陳佳琦指出，佐登妮絲為維護消費者產品使用品質，確保全線產品不斷貨，並搶先在農曆年前疫情尚未爆發時，成立疫情危機處理小組，提前掌握各營業處消耗品與產品數量，開工後更在台灣與馬來西亞加強防疫服務流程， 營運因此未受影響，並上線開賣抗菌組合產品。

展望今年營運，陳佳琦表示，佐登妮絲將以五大策略佈局，包括拓展30歲以下客群的會員數、搶攻醫美產業、零售虛實通路並進、目標展店達到台灣154家、大陸493家、馬來西亞18家、台灣醫美診所3家、大陸醫美診所7家，合計675家、持續深化研發產業鏈，創造更優質的經營目標。