　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

佐登-KY去年EPS 8.05 元　每股配發現金股利4元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦，BA-5肌密抗皺活妍霜。（圖／佐豋-KY提供）

▲佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦。（圖／佐豋-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今（26）日召開線上營運說明會，公告2019年營收達32.52億元，年增5%，創上市以來的新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）8.05 元，決議每股配發現金股利4元，以今日收盤價70元計算，現金殖利率達5.7%。

佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦表示，自2014年合併營收15.64億，逐年成長至2019年32.52億，近5年營收年複合成長率達到16.4%，近年積極強化研發團隊實力，新產品所帶出的銷售額，促使產品營收與勞務營收比例從2018年的6：4，邁向黃金比例5：5，創亮麗佳績。

請繼續往下閱讀...

陳佳琦指出，佐登妮絲在2019年掌握「雙美循環式肌膚管理」、「提升產品力」、「拓展行銷通 路」、「跨界合作」多管齊下式營運佈局，落實「深化消費者美容產業」與「一年一專利一發明獎」策略，成功帶動營收再創新高。

陳佳琦進一步指出，佐登妮絲積極搶攻醫美市場，啟動 「雙美循環式肌膚管理」服務，由諮詢師及醫師提供專業建議與療程，結合貼心的術後諮詢等服務，深耕活化會員互動關係，增加會員品牌忠誠度，有效帶動醫美會 員數以及店頭服務業績成長。

銷售據點方面，陳佳琦表示，佐登妮絲積極整合虛實通路，佈點全球跨境電商，並在去年進軍新加坡與馬來西亞電商，今年將進駐泰國市場；線下以新品牌「妮貝舒」進軍母嬰市場於藥局通路展售，今年預計將在台灣開設3家醫美服務據點， 並持續在大陸長沙、南寧、杭州等大城拓點。

面臨新冠肺炎疫情，陳佳琦指出，佐登妮絲為維護消費者產品使用品質，確保全線產品不斷貨，並搶先在農曆年前疫情尚未爆發時，成立疫情危機處理小組，提前掌握各營業處消耗品與產品數量，開工後更在台灣與馬來西亞加強防疫服務流程， 營運因此未受影響，並上線開賣抗菌組合產品。

展望今年營運，陳佳琦表示，佐登妮絲將以五大策略佈局，包括拓展30歲以下客群的會員數、搶攻醫美產業、零售虛實通路並進、目標展店達到台灣154家、大陸493家、馬來西亞18家、台灣醫美診所3家、大陸醫美診所7家，合計675家、持續深化研發產業鏈，創造更優質的經營目標。

ET快訊
金芭黎找舞小姐台商繳清30萬罰款　住負壓病房2個月「仍是陽性
「N號房」趙主彬16歲繼承者抓到了！營運4個月內幕：2萬人付
劉真爸媽現身見愛女　由工作人員攙扶
三重男噴漆「台北市封城196」看板！下場慘了最高要罰300萬
台灣3確診病患首用瑞德西韋　治療狀況公布
英情侶來台抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

超前佈署價值股

航空股　買點到了嗎？

抗肺病毒藥物　誰勝出？

外資資金大走山

佐登-KY去年EPS 8.05 元　每股配發現金股利4元

南韓央行跟進Fed　未來3個月提供無限量流動性資金

勞動部與七大工商團體召開座談會　商總：基本工資審議應暫緩

紀錄台灣供應鏈重量級人物　2020年《產業人物》精彩故事出版

成本管控+產能利用率佳　和碩去年每股賺7.3元年增逾七成、擬配息4.5元

股東會防疫指引祭2招應變　顧立雄估電子投票比例會大幅增加

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

超前佈署價值股

航空股　買點到了嗎？

抗肺病毒藥物　誰勝出？

外資資金大走山

佐登-KY去年EPS 8.05 元　每股配發現金股利4元

南韓央行跟進Fed　未來3個月提供無限量流動性資金

勞動部與七大工商團體召開座談會　商總：基本工資審議應暫緩

紀錄台灣供應鏈重量級人物　2020年《產業人物》精彩故事出版

成本管控+產能利用率佳　和碩去年每股賺7.3元年增逾七成、擬配息4.5元

股東會防疫指引祭2招應變　顧立雄估電子投票比例會大幅增加

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

超前佈署價值股

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

苗縣肺炎確診再添一例　3例確診皆為「境外移入」　

日本連2天確診爆增！網超專業和「這件事」作聯想：不用蓋牌了啊

小蠻Cosplay貓女找男人開房　老公好興奮點菜「水手服誘惑」

日職／聞不到酒味及咖啡味　藤浪晉太郎疑染新冠肺炎

穿桃紅色半價、身分證對對碰免費入園　江南渡假村陷進浪漫粉紅中

全美防疫期間宣佈開刀　大都會「雷神」被罵翻

案192在美染流感「返台確診新冠肺炎」被罵翻　陳時中、周志浩幫緩頰

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

財經熱門新聞

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

長華馬來西亞廠停工　

馬尼拉封城　同欣電菲律賓廠停工

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

林毅夫：美國高機率陷入30年代大蕭條

即／美股漲幅擴大　道瓊站回21000點

經濟專家示警：史上最大漲幅發生在熊市

油價連五降！專家估下周汽油零售價再降0.7元

美股止跌了嗎？　謝金河點出指標是這個

公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸省多少　一次看懂

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

股票上漲　華南永昌權證虧損無法縮小

花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

更多熱門

相關新聞

英業達擬發現金股利1.3元　七年新低

英業達擬發現金股利1.3元　七年新低

英業達（2356）公布去（2019）業績，每股稅後盈餘為1.54元，為2012年、七年新低；同時通過股利政策，擬配發現金股利1.3元，同為七年新低，盈餘配發率84%，以昨日收盤價21元計算，殖利率6%。

緯創去年每股賺2.4元　發現金股利2元

緯創去年每股賺2.4元　發現金股利2元

東捷資訊去年EPS 2.57元　每股配發現金股利2元

東捷資訊去年EPS 2.57元　每股配發現金股利2元

邑錡去年EPS 1.07元  超額配息0.55元、配股0.65元

邑錡去年EPS 1.07元  超額配息0.55元、配股0.65元

鼎炫-KY去年EPS 8.14元　每股配發現金股利5元

鼎炫-KY去年EPS 8.14元　每股配發現金股利5元

關鍵字：

佐登-KY佐登妮絲陳佳琦現金股利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面