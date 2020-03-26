勞動部與七大工商團體召開座談會　商總：基本工資審議應暫緩

▲勞動部與工商團體進行座談會，全國商業總會副理事長許舒博 。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（26）日及邀七大工商團體座談，會前全國商業總會副理事長許舒博受訪表示，目前無薪假、失業勞工人數攀升，今天是要求勞動部的紓困補貼不應該只有1萬1千元，應該要最少有基本工資2萬3800元，另外他更提到，今年的基本工資審議委員會應該要暫緩，若是勞動部要召開，也會拒絕出席。

許舒博指出，目前無薪假勞工人數越來越多，今天來與勞動部開座談將會提出目前的安心就業計畫，最高上限僅補貼1萬1千元，這樣的金額其實對勞工而言是不夠的。過去在審議基本工資時都會參考社經數據來調漲，以目前2萬3800元才能夠讓勞工生活，勞動部自己卻僅補貼1萬1千元，這樣足夠讓勞工生活嗎，這不是在「自打嘴巴」。

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因此，許舒博也說，補貼無薪假勞工的部分應該也要拉高到2萬3800元，以最低基本工資為來發放也比較合理。

另外，對於基本工資今年是否應該要凍漲，許舒博則說，目前疫情這麼嚴重，這個時刻來討論基本工資是否調漲似乎不太合適，現在應該最重要的目標應該是先幫助大家渡過這個艱困時刻，若是勞動部還要召開基本工資審議委員會的話，自己將會拒絕出席。

而工商協進會副秘書長邱一徹也到場參與座談會，不過對於現場媒體追問是否要向勞動部提出什麼政策、對於基本工資是否要凍漲，他則一律表示「不便回應」。

