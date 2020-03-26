尚丹號郵輪爆77人有類似流感症狀！　航向佛州「美國疫情告急」

▲ 荷美航運公司郵輪尚丹號。（圖／翻攝自hollandamerica官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，鑽石公主號（Diamond Princess）開開啟的一連串海上疫情驚魂看似告一段落，如今又有一艘郵輪乘客出現疑似症狀。嘉年華遊輪集團旗下荷美航運（Holland America Line）所屬的尚丹號（Zaandam）郵輪上有77人出現類似流感症狀，預計30日抵達美國佛羅里達州羅德岱堡。

美國CNN根據荷美航運說法報導，船上共30名乘客及47名船組員有類似流感症狀，由於正值流感季節，船上也沒有新冠病毒篩檢試劑，目前難以確認病因。

尚丹號原定21日抵達目的地智利聖安東尼奧，未料7日才自阿根廷布宜諾斯艾利斯出發不久，荷美航運就宣布未來1個月間暫停全球郵輪營運。14日抵達智利蓬塔阿雷納斯後，乘客原先被告知可以下船，後來又被禁止，因此至今無人下船。

由於各國實施鎖國，尚丹號航線上的所有港口如今都拒絕郵輪停靠。荷美航運趕緊派出另一艘船隻「鹿特丹號」（Rotterdam），運送船上所需的物資和病毒檢測包，22日自墨西哥出發，預計26日晚間在巴拿馬海岸與尚丹號會合。

受困船上的75歲乘客弗蘭（Maureen Foran）表示，自從實施隔離以來，她不曾和任何家人、船員面對面接觸，「我們被禁止離開房間，非常感謝有一扇窗戶，但我開始出現幽閉恐懼症了。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。