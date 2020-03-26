▲第三波「註記包機」登記人數超過440位，回台需集中檢疫14天。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

大陸湖北省已於25日解封，開啟對外交通往來，但住湖北台人仍無法自行回台。海基會今（26）日對外宣布，已洽請中華航空協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。指揮中心指揮官陳時中表示，該方式是定點定時航班，人員都是被註記者，不跟其他旅客混合，包機人數已有超過440位，回台也要集中檢疫14天。

交通部政務次長王國材表示，華航將出動波音777載客，機組人員配置為2位機師、11位空服員，777原本可載358人，但為防疫，每架以只載220人為原則。

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華航表示，中華航空接獲政府相關單位指示，將依循前二次經驗辦理本次包機事宜，做好萬全規劃與準備。桃園機場則說，原則上跟先前包機返台模式一樣，會配合中央流行疫情指揮中心指示辦理。

指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3/29（日）、3/30（一）各一架次，皆是19：50從上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

海基會表示，上述班機自3月26日起受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可以儘速跟本會緊急服務專線（02）25339995、（02）21757066聯絡，海基會將全力協處此兩架次航班的訂位，幫助國人平安返家。