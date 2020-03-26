紀錄台灣供應鏈重量級人物　2020年《產業人物》精彩故事出版

▲左起為直得科技董事長陳麗芬、總經理許明哲。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

2020年《產業人物》今（26）日宣布正式出版，以旺宏董事長吳敏求為今年封面人物，暢談創業30年，如何借力使力、走出低谷、再造風雲的精彩故事，並集結逾20重量級人物專訪，包括台積電董事長劉德音、漢民創辦人黃民奇、亞果生醫執行長謝達仁、海納光電董事長江朝宗等。

全彩印刷的2020年《產業人物》雜誌正式在3月出版，今年邁向第四年，工業局局長呂正華表示：「隨著廠商將生產線移回，臺灣將在全球供應鏈扮演更專精的角色」。

請繼續往下閱讀...

精彩故事包括科技部政務次長許有進放棄美國籍及高薪，回台灣打造創新生態系。在美國成功創業的許有進認為台灣人才認真、有效率、值得信賴，需要的是有人啟發他們的創意、協助串聯國際、找到市場，只要深耕到底，就可創造獨一無二的價值。

《產業人物》訪問到中國砂輪副董事長白文亮，分享60歲的企業如何跨界創新，從磚頭轉進再生晶圓產業，以及直得科技董事長陳麗芬與總經理許明哲，夫妻攜手創業，如今已是線性滑軌的世界級企業，下一個里程碑是工業4.0。

▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／業者提供）

崇越集團暨安永鮮物創辦人郭智輝在疫情緊張之際，免費招待顧客喝自家鱸魚高湯增強免疫力，熱愛棒球的他，更直接把球隊改名為「安永鮮物棒球隊」；經緯航太董事長羅正方，以無人機幫助高雄氣爆案快速建置災後地圖，如今更前往馬來西亞拓展智慧農業。

2020年《產業人物》雜誌報導泰國政府以投資優惠政策積極招商，以及從台灣到泰國創業有成的企業家故事，包括經寶精密董事長鍾國松，善用11國人才，成就泰國第一的金屬機構關燈工廠，下一步將迎接航太及智能市鎮商機；永山集團暨泰瀚強董事長鄭西明赴泰打拼多年，如今他響應政府南向政策，在泰國EEC經貿特區中心斥資打造「台灣YAMATO智慧工業園區」，準備迎接台商進駐。

宏津數位創辦人暨《產業人物》雜誌主筆王麗娟表示，自2008年創業，每天不間斷的網站報導（Wa-People.com）、出版傳記、雜誌、臉書粉專及Youtube頻道，團隊10幾年只專注一件事，就是把產業人物的精彩故事記錄下來、分享出去。

王麗娟說，公司取名「宏津」，是感恩宏碁第三波對她的栽培，並立志要為產業典藏津津有味的故事，而創業10幾年來，在夢想與柴米油鹽之間，讓她更能體會產業人物的勇氣與毅力，並強調她想以這本雜誌，來記錄台灣的驕傲。