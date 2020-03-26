成本管控+產能利用率佳　和碩去年每股賺7.3元年增逾七成、擬配息4.5元

▲和碩董事長童子賢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

和碩（4938）今（26）日舉行線上法說，去（2019）年受惠代工物料控管得宜，產能利用率提升，加上業外收益挹注，去年每股賺7.4元，較前年大增七成，為近三年新高。

和碩去年營收為1兆3662億元，年增2%；營業淨利為451.05億元，年增10.6%；毛利率為3.3%，較去年增加0.3個百分點；營業費用為281.99億元，年減2.2%；歸屬母公司稅後淨利為193.84億元，年增73.8%；全年每股賺7.4元，為近三年新高。

請繼續往下閱讀...

和碩表示，受惠EMS物料 人員控管得宜，產能利用率提升，加上業外金融資產增加 85.62億元，帶動去年全年獲利創佳績。

和碩執行長廖賜政表示，農曆年返工率比預期低，但每周都在改善。目前產能滿載，供應鏈逐步跟上腳步；預期第二季在供應鏈和產能都能符合客戶需求，第二季整體利用率會平穩度過。

廖賜政表示，目前預估第一季營收和製造成本受較大影響 會跟客戶和（中國大陸）政府單位溝通協助，第二季遞延 拉貨會有顯著改善，預估資訊，消費性，通訊 三大都會有季對季成長；今年上半年和去年同期也會有正向表現。

針對疫情，廖賜政表示，目前疫情帶來影響都已掌控，包括供應端和人力都有所掌控，唯獨對消費端變化比較憂心

，會密切與客戶溝通調整。

此外，和碩今日舉行董事會，通過股利分配每股配發現金4.5元，為近三年新高；現金配發率六成，以今日收盤價55.1元計算，殖利率達8.1%。

