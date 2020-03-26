股東會防疫指引祭2招應變　顧立雄估電子投票比例會大幅增加

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

股東會旺季即將到來，外界擔憂上市櫃公司股東會人群聚集，恐成為防疫破口，金管會主委顧立雄今（26）日表示，請集保統計多少家股東會超過百人，研議相關配套措施，如更改場所、減少工作人員等，同時也推估「電子投票」比例一定會大幅增加。

指揮中心表示，室內超過100人以上、室外超過500人以上的集會活動建議停辦，立委關注股東會旺季即將到來，恐成為防疫破口。金管會主委顧立雄表示，請集保統計有幾家股東會超過100人以上，但過去股東會常常出現工作人員比股東還多，逾9成以上的股東會，只有20至30位股東出席，其餘70至80人都是工作人員，只有少部分超級股東會人數會超過100人，因此上市櫃公司可視情況調整減少工作人員。

請繼續往下閱讀...

至於股東會人數超過100人，顧立雄指出，調查看看，再來尋找適合的場所，先前公布的「因應防疫召開股東會之作業指引」是一個指引，並非是絕對，但現場一定通風要良好，企業也需做好防疫準備工作。

顧立雄說，依規定，上市櫃公司一定要召開股東會，將是疫情發展，進行滾動式檢討，今年剛好沒有碰到選舉年，目前看起來狀況還可以，若因疫情影響不能開股東會，屆時也不得不往後延，同時也會針對幾家超過百人的超級股東會做好充分準備。

顧立雄認為，疫情到那時候尚未見遏止之勢，推出電子投票比例一定會大幅增加，強調會統計有多少家股東會超過百人，研議相關因應措施。

另據金管會統計，2019年上市櫃公司股東會人數超過200人的有10家，其中有1家超過1000人。