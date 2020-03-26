紐澤西養老院「確診連環爆」94名居民疑全中鏢！被迫緊急轉移

▲美國紐澤西的聖約瑟夫老年療養院（St. Joseph` s Senior Nursing Home）爆發新冠肺炎疫情，94名居民強制轉移。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西的聖約瑟夫老年療養院（St. Joseph' s Senior Nursing Home）爆發新冠肺炎疫情，自從3月17日出現首宗病例以後，每天至少1人確診，如今累計24例，其他住戶被推測全部中鏢。由於也有員工感染、人手不足，全體居民25日被迫搬遷轉移。

NBC報導，聖約瑟夫老年療養院的94名住戶被認為全體感染新冠肺炎，目前已有24人檢測陽性，另外70人則被推測可能確診。由於部分員工也染疫，導致人手嚴重短缺，居民們25日被迫搬遷到另外一間療養機構。

伍德布里奇市政府發言人哈格蒂（John Hagerty）表示，聖約瑟夫17日出現首宗病例，「從此以後每天」至少1人確診。他表示，雖然目前居民尚未全部接受檢測，還有許多篩檢結果沒有出爐，但相關單位別無選擇，只能做出最壞打算，「這是一種假設……所有人都接觸到病毒，檢測陽性。」

紐澤西療養機構CareOne負責接收上述病患，院內的61名病人前一天就必須按照州政府的計畫轉移到其他分院，避免兩地居民混合居住，避免潛在患者傳染病毒，「家屬都能夠理解，這當然很不方便，但這是國家公衛緊急狀況。」

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