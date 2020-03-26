航空股　買點到了嗎？

新冠肺炎疫情爆發，對全球航空業和旅遊業可以說是首當其衝，不過在疫情和緩後，航太產業仍是長期成長的市場。

【文／劉瓊雯】

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，甚至持續在全球擴大，在疫情影響的影響下，世界各國陸續宣布「鎖國」，紛紛頒布旅遊限縮和禁止令，禁止國際航線往來，全球航班紛紛取消、停飛，種種措施均導致乘客人數銳減，航空業需求大幅萎縮，對全球航空業和旅遊業可以說是首當其衝，航空公司陷入更嚴重的困境，導致全球各大航空類股股價紛紛向下急挫探底。

波音成最大受災戶

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這一波最大的受災戶應該是美國的製造業巨頭波音，過去波音與歐洲空中巴士公司兩強長期較勁，爭奪市場龍頭地位，但在一八至一九年之間，短短的五個月內，波音因737 MAX客機分別在印尼和衣索比亞發生兩起致命空難，各國航管當局下令航空業者停飛737 MAX客機，波音就面臨飛機訂單減少與減產等危機，業績大受打擊，營收從一八年的一○一一億美元，下降到七六六億美元，每股盈餘從十六．○一美元至虧損三．四七美元；股價更是從四六四．○一美元高價跌到一○一．二五美元，大跌七七．三％，市值更是低至五七一．二八億美元；自從二○二○年新冠肺炎疫情爆發後，三月以來，波音在美股累計下跌超過六○％，三月十九日股價正式跌破一○○美元，與一九年同期相比跌了近八○％，截至三月二十日總市值只剩五三六．一億美元。對於不斷下挫的股價，波音曾要求當局及金融機構對該公司與供應鏈廠商們提供六○○億美元規模的資金援助，波音指出，如果沒有立法和適當的政策，美國的航空製造業可能會崩壞。

航太產業市場仍長期成長

澳洲智庫「亞太航空中心」（CAPA Centre for Aviation）出具的最新報告中也示警，飛機停飛導致各家航空公司的現金儲備正迅速減少，大部分航空公司將可能在五月底時破產，唯有政府與業界共同採取行動，才能避免這場災難發生。

做為美國最大的製造企業之一，光是在美國國內，波音的員工就超過萬名以上，此外，波音的供應商更超過一七○○○家，且波音還跨足軍機、飛彈以及太空科技等，這樣的大企業，美國總統川普在三月十七日的記者會上表示：「波音不救不行」，可見政府不可能對波音面臨的困境袖手旁觀。外資美林證券也認為，波音對美國經濟太重要，其生產的商用客機屬於雙寡占行業，需要長期大量資金的投入，是「太大到不能倒」的關鍵企業。

高盛集團（Goldman Sachs）在三月二十三日出具報告指出，受到航空業大蕭條的影響，波音訂單量銳減，但該公司現金部位充足，擁有足夠的流動性，可支付二○二○年的營運現金流出，且波音的股價自高峰崩跌近八○％，已充分反映疫情的恐慌，一旦新冠肺炎疫情問題解決，未來全球航空旅行需求將可恢復原有水準，航空運輸流量會快速復甦，航空業仍是長期成長的市場，波音接下來可能會繼續稱霸。高盛並將波音股票的評等從「持有」調升至「買進」，並將目標價調整至一七三美元。（全文未完）

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