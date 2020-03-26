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抗肺病毒藥物　誰勝出？

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（圖／先探投資週刊 提供）

武肺疫情隨著歐美感染人數、死亡案例持續上升，讓疫苗研發腳步加快，除了針對COVID-19病毒株的機轉而研發的藥物疫苗外，老藥奎寧更是近來的熱門話題。

【文／徐玉君】

新冠肺炎疫情引發的全球恐慌勘可比擬世紀黑死病，其實在二○○三年SARS疫情爆發之後，世界衛生組織（ＷＨＯ）就曾針對過去數十年來發生的全球傳染流行病統稱為「Ｘ疾病」（Disease X），並認為一旦疫情無法控制的情況下，足以導致數百萬人死亡；只是當時專家們也無法確切指出這會是甚麼疾病。

疫苗研發如雨後春筍

請繼續往下閱讀...

而「Ｘ疾病」其實只是一個概念，意思是指社會隨時都會受到不明來歷的病毒侵襲，它會忽然間冒出來，繼而大爆發，就像SARS、MERS、茲卡、伊波拉、甚至禽流感變種為傳染人類病毒的H7N9、H5N1…等等，都可以算是Ｘ疾病。

如今新冠肺炎疫情從亞洲區快速蔓延至歐美甚至全球各地，且歐美死亡人數有後來居上的態勢，該如何防範？在疫苗未被研發出來之前，我們能做甚麼？隨著美國國衛院（ＮＩＨ）針對新冠病毒進行定序後，初期確實有幾家藥廠跳出來進行疫苗研發，只是當時還存在僥倖心理，認為可能像SARS、MERS疫情一般突然消失。

然而隨著疫情的持續蔓延，甚至認為未來可能成為季節性流行傳染病，讓全球疫苗研發數量及速度均見積極態勢，當中不乏根據病毒基因，找出具有高度辨識性的抗原，再根據不同機轉研發各類新型疫苗，其中又以吉利德因應伊波拉病毒時所研發的瑞德西韋（Remdesivir），以及日本富士化工製藥針對克流感治療無料的法維拉韋（Favipiravir）最受矚目。

近期最受市場關注的卻是抗瘧疾的老牌藥物─氯奎寧磷酸鹽（chloroquine, CQ，簡稱奎寧），近年來更被廣泛用於治療類風濕性關節炎（自體免疫系統疾病），化學上稱為金雞納鹼，分子式為C20H24N2O2，雖然尚未證實對新冠肺炎治療有效，但國外進行的體外試驗確實可以看到能抑制病毒脫殼，避免病毒進入細胞，目前全球相關疾病管理中心均躍躍欲試。

而台灣更因為有能力自行製造氯奎寧，甚至是下一代的羥氯奎寧（HCQ；副作用相較氯奎寧小），從原料端到製劑廠均可自行提供，國內相關許可證有七張，包括健亞、強生、永信、中化、南光、瑩碩，及供應原料藥的旭富等，成為近期盤面上的焦點。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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