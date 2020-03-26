分析師：iPhone 12目前進度停滯　至少延後2個月推出

▲市場原先預期今年iPhone 12因為是首款5G iPhone將掀熱潮，如今受疫情影響恐推遲上市。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

消息傳出，蘋果正考慮延後推出5G iPhone。Digitimes資深產業分析師林俊吉今（26）日表示，受到疫情影響，5G iPhone（暫稱iPhone 12）的進度已比原先足足慢兩個月，即使下半年趕進度，最快也只能在10-11月推出新機。

《日經》今（26）日報導，考量疫情對需求的衝擊，蘋果不希望第一款5G手機就出師不利，考慮今年不推5G手機，或延後推出。林俊吉表示，無論延後推出或不推，都將衝擊蘋果供應鏈。

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群益投顧分析師廖健佑認為，從營運面考量，蘋果不太可能放空不推新機，中國大陸復工狀況不錯，待疫情穩定後，蘋果將透過新機大搶「報復性消費」商機。

美系外資24日出具報告指出，新冠肺炎疫情讓iPhone 12延遲，蘋果可能調整台積電（2330）採用5奈米的A14處理器訂單，預估將下修至1500至2000萬套，全年iPhone出貨量將不到2億支，僅1.98億支，低於原先市場預估的2億支，此消息將衝擊台積電第三季營運。

林俊吉表示，事實上iPhone 12的規格和功能在農曆年前就已底定，進度和往年新機一樣，供應鏈都拍板定案。尚未定案的是後續細部像是機殼顏色等，按往年都是於農曆年後，由蘋果總部員工往返亞太供應鏈來做細部調整，通常會試做數款樣本後，運作2個月後才全數定案。

林俊吉表示，然而農曆年後中國大陸疫情嚴重，因此蘋果員工暫停飛往亞太區；近一個月來，中國大陸疫情趨緩，但隨之疫情在歐美爆發，蘋果員工不僅無法出差，大多都在家工作，因此整個產品開發還停留在過年前進度。

按往例，iPhone新機的進度從3月、4月於台積電投片，7月、8月開始大量組裝。據了解，目前新機零組件尚未啟動量產。