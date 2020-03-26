你有領到嗎？　勞動部：青年勞工平均薪資31K、6成曾被加薪

▲青年勞工平均薪資為31K。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（26）日為了解為了解青年勞工就業概況，於108年10-11月期間，以參加勞工保險且在職之本國籍受僱青年（15-29歲）勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4,086份，調查統計結果出爐。

據調查結果顯示， 108年青年就業者中大學及以上學歷者占58.8%，較97年增加21.9個百分點，青年就業者220萬6千人，則較97年236萬6千人減少16萬人，主要是受少子女化趨勢與高等教育普及影響。

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而青年勞工踏入職場後，平均做過2.2個工作，現職(108年10月，以下同)工作年資平均為2.3年，比平均每一工作時間1.7年長0.6年，意味著歷經就業市場磨合期後，工作穩定度隨之提升。

而調查也發現，青年勞工現職工作每人薪資平均為3萬1,603元，較其初次就業時平均增加4,905元，薪資有增加者占60.7%，較101年同期的2萬7425元增加4178元，增幅為15%。

另外，也有31.2%青年勞工打算轉換工作，主要原因為目前工作「待遇太低」及「工作無發展前景」，分占15.4%、15.2%，「工作太累、壓力大」亦占8.4%；68.8%的青年勞工則在現職繼續發展。