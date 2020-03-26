瘋搶衛生紙拋棄鬱金香　荷蘭花市單日毀了百萬株滯銷花

▲荷蘭花市最近銷量差，大批鮮花只能被摧毀。（影／翻攝自youtube／Syngenta Ornamentals UK）

實習記者崔子柔／綜合報導

荷蘭擁有全球規模最大的花市，但在新冠肺炎（COVID-19）的影響下也經營不善，光是一天就可能銷毀百萬株滯銷的花朵。當地花農近日推行「放下衛生紙，來買花」（Buy flowers, not toilet papaer）活動，希望民眾能一起挽救花市營運。

綜合外媒報導，現在正逢鬱金香盛開的季節，但綻放的花朵卻滯銷，花卉拍賣行估計，被銷毀的花朵數量達產量的7成至8成。花農原預計5月會有一波母親節高峰，但依目前情況看來，有大批準備好的花朵最終也只能丟掉。

荷蘭皇家花卉拍賣行（Royal Flora Holland）發言人麥可（Michel van Schie）說，「花市運行100多年了，這還是第一次碰上這種情況，鬱金香像風車、木屐一樣象徵著荷蘭，現在的摧毀動作對我們來說是沉重的打擊。」

花農協會表示，民眾因為害怕病毒，積極採買衛生紙等民生用品，省去了對花卉的需求，現在正嘗試推行「放下衛生紙，來買花」（Buy flowers, not toilet papaer）的活動，希望能鼓勵民眾捧場。

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