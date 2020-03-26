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夏天高溫無法阻止新冠肺炎！歐盟疾控中心：東南亞各國疫情嚴重

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▲▼新冠肺炎,馬來西亞。（圖／路透）

▲馬來西亞新冠肺炎確診數超過1700例。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）表示，夏季的高溫不太可能阻止新冠肺炎疫情蔓延，且預計到4月中旬，歐洲所有國家的重症病床都會滿位，這也意味著，各國必須迅速採取隔離措施，減少人們的接觸，降低病毒的傳染機率。另外，ECDC也將老年人與慢性病患者的風險評估，從「高」修訂為「極高」。

歐洲疾病預防控制中心（European Union’s disease control agency）25日引述研究指出．目前沒有證據顯示，新冠病毒會像之前出現過的新型冠狀病毒一樣，表現出明顯的冬季特性，從初步分析來看，新冠病毒依舊能夠在高濕度的熱帶地區傳播，像是東南亞各國。

目前東南亞各國確診數最多的國家為馬來西亞，人數達1796例，其次是泰國1045例、印尼790例、菲律賓636例、新加坡631例、越南141例與汶萊109例。

ECDC認為，這強調了「干預措施」的重要性，如果各國採取隔離措施，如關閉學校、辦公室等，減少人群的接觸，降低病毒傳染，總體疫情風險將是溫和的，但如果不採取這些措施，風險將非常高。ECDC也將老年人與慢性病患者的風險評估，從「高」修訂為「極高」，而對於其他民眾來說，威脅程度仍保持「中度」。

ECDC指出，歐洲的醫療體系面臨著高飽和的風險，所有歐洲國家在4月中都會面臨重症病床用罄的狀況；且各國政府應該建立適當SOP，並提供充分的防護措施，讓醫護人員免於感染風險，避免與患者交互傳染。數據指出，義大利醫護人員感染比例為9％，西班牙則為13％。

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