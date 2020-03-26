元大S＆P原油正2免下市惹議　金管會要查這3大方向

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

元大S&P原油正2（00672L）觸及下市門檻，遭市場質疑金管會特赦令走漏風聲，元大當天買該檔ETF逾12萬張，有「自肥」的嫌疑，今（26）日多位立委對此事相當關注，金管會主委顧立雄強調，「不容許元大在基金不下市過程中有任何獲利」，後續將從3大方向進行調查。

立委高嘉瑜、邱顯智、江永昌關注元大S&P原油正2內線交易疑雲，質疑金管會是否跟元大有所接觸，並事先透露訊息，讓元大S&P原油正2免於下市危機，並進一步詢問金管會座該決策的來龍去脈。

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金管會主委顧立雄表示，元大證券與元大投信是2個公司，必須分開來看，兩者間有防火牆，元大投信有金管會溝通元大S&P原油正2下市問題，但要求應透過期貨公會提出，因此金管會並未與元大接觸。

金管會臨時改變下市標準，造成多位投資人損失，顧立雄也提及，「這7萬多個投資人都是來感謝的！」，因此決策必須要快，且下市也需主管機關核准，才能下市清算，屆時可能耗費1個半月的時間，一旦時間拖越久，金管會再發布新函令，對投資人來說，未必是一件好事。

立委詢問後續報告查核方向，顧立雄則說，目前接獲51件陳情案，後續會查3大方向，首先會看純自營部位，初步檢視純自營部位是零，也就是純自營沒有進場，其次為經紀部門是誰委託元大證券經紀買賣，是否有其他關係人，最後是投資人賣出是否聽營業員建議，這部分也可提出申訴。