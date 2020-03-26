擠下新垣結衣！日本「傳說級美少女TOP 20」榜單出爐...21歲無死角女神奪冠

▲橋本環奈今年年僅21歲。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

日本網站「Rankin.goo」日前收集了廣大網友的意見，票選出「日本傳說級美少女TOP 20」，名單曝光後，有著「國民老婆」稱號的新垣結衣，在這次比賽中竟然只拿到了第2名，但冠軍一揭曉，不少網友則紛紛直呼，「真的是她！」

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Rankin.goo於23日公布了「日本傳說級美少女TOP 20」的排行榜，名單包括21歲至48歲的女性藝人，而榮獲冠軍頭銜的就是被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈，橋本環奈今年年僅21歲，原是福岡當地女團「Rev. from DVL」的一員，她在14歲因一張演出中的照片而爆紅，如今則是以演員身分活動，近年來也陸續推出許多戲劇作品。

獲得亞軍及季軍的則是出道多年依舊人氣爆表的「新垣結衣」，以及和橋本環奈同齡的「廣瀨鈴」；接下來的榜單依序為外貌甜美的「深田恭子」、演技派女星「宮澤理惠」、8頭身美女「觀月亞里莎」、以《野豬大改造》爆紅的「堀北真希」以及外表清純的「廣末涼子」。

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui Fanspage（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 5:39 張貼

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Rankin.goo所公布「日本傳說級美少女TOP 20」的完整榜單如下：

第1名：橋本環奈

第2名：新垣結衣

第3名：廣瀨鈴

第4名：深田恭子

第5名：宮澤理惠

第6名：觀月亞里莎

第7名：堀北真希

第8名：廣末涼子

第9名：上戸彩

第10名：白石麻衣

第11名：長澤雅美

第12名：綾瀨遙

第13名：後藤久美子

第14名：内田有紀

第15名：宮崎葵

第16名：牧瀬里穂

第17名：安達祐實

第18名：本田翼

第19名：武井咲

第20名：一色紗英