想買也買不到！實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

▲在市場對黃金需求激增之際，全球3大黃金精煉廠宣布因新冠肺炎疫情而停產，金價因而上漲。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

貴金屬價格近日隨著股市一同暴跌，不過在聯準會（Fed）宣布啟動無限制QE措施，及全球3大黃金精煉廠Valcambi、PAMP、Argor- Heraeus因疫情暫停生產的消息一出，金價出現強勁反彈，4月黃金期貨周二（24日）收盤大漲93.2美元或6%至每盎司1,660.80美元，單日漲額再寫1984年有紀錄以來最大，單日漲幅也創2009年以來最高。

近期隨著美股跳水，投資人將黃金變現以追加保證金的壓力也提高，金價於本月大起大落，部分投資人也透過出售黃金來購買美元等資產。不過在積極的刺激措施減少了資金壓力之後，投資人本周開始又重新進入市場。

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但在市場對黃金需求激增之際，全球3大黃金精煉廠周一（23日）宣布因新冠肺炎疫情而停產至少一周，使金條、金幣等供應出現短缺，金價因而上漲。目前為止，黃金現貨價格本周已上漲近8%。

瑞士黄金安全公司（Swiss Gold Safe）董事Ludwig Karl表示，危機期間，政府已關閉了許多業務，使得人們越來越難以獲得實體黃金，「如果有人要購買黃金，我希望他們一切順利。大多數金銀交易商都關門了。」

IBV International Vaults黃金銷售總監Debra Thomson說：「整個供應鏈變得越來越緊張。我最後一次看到市場如此混亂是在911事件時。」他指出，該公司仍在銷售黃金，但不得不推遲交貨。

對那些想要接觸到實體黃金的人來說，難度已變得更大。新冠肺炎的大流行已使一些最受歡迎的金幣出現短缺，比如南非的克魯格金幣（Krugerrand）及加拿大的楓葉金幣（Maple Leaf）等。這意味著，人們現在在購買金幣時也已不再挑剔。Merrion Vaults的聯合創始人Seamus Fahy說：「兩個月前，買家可能會對他們想要的金幣精挑細選，在他們會買任何能到手的黃金。」

截至稍早，4月黃金期貨價格0.26%至1,630.1美元，黃金現貨則下跌0.57%至1,608.36美元。