跟進貸款加碼降息？　民營銀行：一體適用不見得公平

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，財金部會祭出第二波紓困方案，除了央行降息1碼外，公股行庫也加碼貸款利率降息。立委建議金管會提出有條件的利誘，讓民營銀行跟進，金管會主委顧立雄今（26）日表示，民營銀行認為一體適用不見得公平，但針對疫情影響的企業或客戶，將會採取主動關懷。

立委林楚茵在財委會質詢時表示，關於我國銀行在2月底的海外曝險 增加，銀行是否有進一步檢視高風險的客戶，預估海外有幾成收不回？銀行壓力測試是否應提前？

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顧立雄則說，銀行在放款、資金拆借上應做好風險控管，留意曝險情況，若有緊急狀況也要立即通報金管會，至於是否提前執行壓力測試，他認為，按照規定壓力測試需於6月底完成並將報告送到金管會，目前已請銀行研議是否提前進行壓力測試。

此外，行政院再提出第二波紓困方案，公股行庫對於個人消費性貸款，都有減碼優惠，如信貸、車貸等，利率再減2碼，連同央行降息1碼，等於降息3碼（0.75%），若是1000萬以內的公股行庫房貸，可再減1碼，加計央行降息，一共2碼（0.5%）。

林楚茵建議，金管會能夠提出有條件的利誘，讓民營銀行更有動機跟進降息。顧立雄指出，紓困方案出來後，金管會已與民營銀行討論、溝通，但業者認為「一體適用不見得公平」，承諾會針對受影響的企業或個人，會進行降息優惠，但不會全面性降息。

顧立雄會中補充，民營銀行會針對受疫情影響的企業或個人，採取主動關懷，提供加碼降息的方案，但央行日前降息1碼，已要求民營銀行需充分反映，主要是過去央行降息，放款部分不一定會完全充分反映。