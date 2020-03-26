泰國「超狂防疫距離」梗圖讓人笑瘋　網Kuso：其實中間有人

▲這樣也能算是「雙載」嗎？到底要離多遠才安全？（圖／翻攝自《那一年我們在曼谷-曼谷幫》）

圖文／CTWANT

泰國新冠肺炎疫情急速升溫，幾乎每日都新增上百確診病例，累計境內共有827人染疫，累計共4人喪命。泰國衛生官員先前指出，疫情升溫主要和曼谷拳擊館群聚感染有關。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）宣布，泰國自今（26）日起進入緊急狀態一個月，預計持續至4月30日，屆時總理將有權實施宵禁、禁止國內旅遊、限制人民行動等。

雖然疫情如此嚴峻，但泰國民眾仍不改樂天幽默的個性，《那一年我們在曼谷-曼谷幫》就PO出一連串KUSO搞笑的照片，描述為了預防病毒感染，人與人之間的距離都必須盡量拉遠，會形成多麼荒謬有趣的畫面。

例如不能再「前胸貼後背」共乘機車、到銀行櫃檯必須使出「軟骨功」才能碰到櫃檯的檯面，就連要捐錢給化緣的和尚也要「崇敬又不失距離」，看完一系列照片讓人捧腹大笑，總算能暫時忘記病毒帶來的恐慌，除了有人笑「很好奇到底能隔多遠？」也有網友幽默回應說，「其實中間距離都有人啊，你沒看到嗎？」

▲就算這麼辛苦，也堅持要給和尚化緣金，也算是相當有誠意了。（圖／翻攝自《那一年我們在曼谷-曼谷幫》）

▲仔細一看地上還有打叉做記號，不得不說這家公司真的很有制度。（圖／翻攝自《那一年我們在曼谷-曼谷幫》）

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