「室內100人限制」衝擊表演藝術！國表藝：能持續演出節目屈指可數

▲國表藝中心三場館對於指揮中心記者會所提建議說明，確實存有難以執行之處，受影響而延期或取消者為數可觀。（圖／取自「衛武營國家藝術文化中心」臉書）

記者林育綾／綜合報導

針對中央流行疫情指揮中心25日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦，國表藝中心表示，根據三場館演出節目來看，此限制對主辦單位或表演團隊來說，確實存有難以執行之處，受影響而延期或取消者為數可觀，能持續演出的節目將屈指可數。

國表藝中心三場館（國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營）表示，針對中央流行疫情指揮中心25日所提建議，對外說明如下：

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1、 中央流行疫情指揮中心說明，對於「百人以上室內活動」建議停辦，考量指揮中心提出該項建議，一定有其全面性防疫考量，但以在國表藝中心三場館演出節目來看，室內100人以下的限制條件，能如何執行對主辦單位或表演團隊來說，確實存有難以執行之處。

2、 基於尊重指揮中心的專業考量與建議，國表藝中心三場館將對近期室內演出節目或活動，盡力與主辦單位或表演團隊溝通協調延期或取消；對於受影響而無法演出之單位，將依三場館於3/12公布之「防疫期間特別方案」來協助表演藝術團體，並且從優從寬認定與處理。

3、 此次疫情影響表演藝術界十分巨大，造成莫大衝擊，國表藝中心三場館節目受影響而延期或取消者為數可觀，再加上參與人數限制之規定，仍能持續演出的節目將屈指可數。

4、 表演藝術動能之所以能夠存續並持續活絡，與表演團隊、藝術工作者能否持續保有一定動能，至為關鍵。因此，防疫期間，三場館將充分運用相關資源，包括場地、設備、人力資源等，來幫助表團進行直播、錄音(影)、排練、測試、研發製作、專業人才培植等各項工作，以充實專業能量來驅動未來振興復甦。目前，三場館均已積極著手為未來提振藝文動能整備預作規劃，以期在疫情落幕時快速接軌藝文復甦計畫。

▲疫情對表演藝術圈造成巨大衝擊。（圖／國家音樂廳外觀，記者屠惠剛攝）