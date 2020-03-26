確診人數和國家貧富「強烈相關」！　牛津教授一張圖掀討論

▲ 牛津大學經濟系研究主任羅瑟分享統計圖表，引起討論。（圖／翻攝自推特／@MaxCRoser）

記者陳宛貞／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情最早自中國爆發，截至台灣時間26日中午，全球累計破47萬人感染，其中2.1萬人死亡，11萬人已康復。英國牛津大學經濟系研究主任羅瑟（Max Roser）23日發表一份統計圖表，展現各國每百萬人中確診人數及人均國內生產總值（GDP）的相關性，引發廣泛討論。

這張圖表將全球六大洲國家依照顏色分類，縱軸為每百萬人中確診個案，橫軸為人均GDP。圖中可見，人均GDP較高的國家大多確診病例較多，分佈於右上角，而病例較少的國家GDP則較低，顯示兩種數值呈正相關，且相關係數很高。

羅瑟23日在推特分享這張圖表並表示，「我沒看到相關的討論，但這種強烈的相關性讓我對這次（疫情）大流行提出很多問題。」

這張圖表被轉貼到PTT後引起鄉民討論，有人推文分析，富有的國家貿易及交通發達，病毒傳播較快，首都容易成為疫情爆發的中心，但醫療系統較為發達，檢驗率也較高，通報的確診案例才會較多；而貧窮國家無法負擔龐大檢驗成本，再加上資訊不透明，檯面上的確診人數相對也較少。