美國「病毒獵人」利普金確診：我都中鏢了，它就能感染任何人！

▲利普金是好萊塢病毒災難電影「全境擴散」(Contagion)的主要顧問。(圖/翻攝自facebook/China Plus America)

實習記者崔子柔/綜合報導

有「病毒獵人」之稱的美國哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心主任、傳染病學專家利普金教授(Walter Ian Lipkin)昨日宣布,確診感染新冠病毒(COVID-19)且出現輕症。美國疫情若再繼續擴散,很有可能超越義大利成為中國以外最嚴重的疫區。

綜合外媒報導,利普金於當地時間24日接受美國福斯電視台(FOX News)視訊訪問表示,「我都被感染了,就表示任何人都可能中鏢,」目前只出現發燒、咳嗽等輕症現象。問及傳染途徑,他則說「這也不重要了,現在全美都存在病毒。」

