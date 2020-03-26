美國恐成「下一個義大利」　紐約醫見患者湧入崩潰：我們沒有床位

▲美國紐約一家醫療機構內部。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國截至25日上午已有6.8萬起新冠肺炎（COVID-19）病例，其中紐約州確診數就占據其中一半，當地醫療單位顯然開始感到負荷，有醫師就感嘆「我們沒有機器，沒有床位」。美國公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）曾警告，美國可能會變成義大利。

CNN報導，一位要求匿名的紐約市醫師透露，醫院開始接收到新冠肺炎患者後，情況變得混亂。他形容，大約兩周以前，大量患者湧入院內，然而資源卻不足夠，沒有機器也沒有床位，「我們在紐約市，這正在發生，就像是第三世界國家的情景，令人感到驚訝。」

這名醫師還提到，一開始的患者多為70歲以上，但他發現也有些病人年齡低於50歲。他認為，年輕患者並不理解此種疾病的嚴重性。亞當斯則曾警告，美國可能發生義大利的狀況；義大利的多家醫院擠滿病患，醫生甚至得選擇該優先給誰呼吸器。

紐約市一家醫療中心主任斯賓賽（Craig Spencer）說，急診室的狀況非常可怕，上周他值班時，新冠肺炎患者還沒那麼多，接著這周他每個治療過的患者幾乎都確診，且很多人病情嚴重，必須裝上呼吸器。

美國首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）表示，這種大流行疫情可能壓垮世上任何一個系統，醫師沒有足夠的設備，就必須面臨艱難選擇。

報導指出，不僅是紐約感受到龐大壓力，全美各地的醫院都湧入大量患者，然而口罩、防護服等的個人裝備卻面臨短缺，醫療人員陷入危險，這些人的家人也面臨感染風險。

維吉尼亞州一名急診室護理師表示，她任職的醫院「異常混亂」，可能確診的患者跟其他病人坐在一起。自疫情爆發以來，她沒有擁抱過自己的女兒，就怕擔心孩子也遭受感染。

喬治亞州另一名護理師則說，儘管她的症狀惡化，卻遲遲無法接受病毒檢驗。她曾照顧多名死於肺炎的患者，直到後來才進行隔離並終於接受檢測，她感覺自己必須用力尖叫才可以被聽見需求。

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