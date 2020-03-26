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疫情結束、股市穩定　國安基金才會退場　阮清華：目前股市還有變數

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▲▼國安基金委員會記者會 Kolas發言人主持 財政部長蘇建榮 國安基金執秘阮清華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安基金委員會記者會，財政部長蘇建榮（左）、國安基金執秘阮清華（右）說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金委員會上週四（19日）召開臨時會，授權國安基金進場護盤，有立委關心是否已經進場護盤。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今（26）日表示，已經授權國安基金進場，現在就不宜對外發言，但是國安基金會盡力維持市場穩定。

國民黨立委賴士葆問及國安基金的動向，上周已經授權可以進場，是否已經進場。阮清華赴立法院財政委員會答詢並表示，由於國安基金委員會已經授權進場，所以對外就不宜多發言，但是國安基金會盡力維持金融市場的問定，觀察這兩天台股的表現，都已經連續上漲，今日台股到早上10點也多為穩定。

請繼續往下閱讀...

國安基金委員會授權之後，國安基金上週五（20日）會根據國內外股市的狀況應變，如果造成國內暴跌不理性的情況下，國安基金就要發揮穩定的作用。

賴士葆問，那台股連續上漲，是不是要退場？阮清華說，如果疫情結束、股市穩定的話，國安基金委員會也會授權退場。賴士葆進一步詢問，現在是不是退場的時機？阮清華表示，目前還有很多變數包含國際盤和國內盤，所以現在還是會隨時待命。

房地產市場　土銀董座：多空的因素對市場都有影響

賴士葆也問及土銀董事長黃伯川房地產市場的情況？黃伯川表示，的確因為新冠肺炎（COVID-19）因素民眾有預期心理，這對房市是負面的因素，但是隨著台商有回流情況、相關產業內移，加上目前市場資金寬鬆、低利，對不動產還是有正面的效果。

但是賴士葆問及黃伯川因為台商回台因素，是否「看好」房市，因為除了疫情因素，其他都是正面的因素。黃伯川回應，不能說是「看好」因為目前疫情和台商這兩個因素對房市都有影響。

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