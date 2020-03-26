治瘧疾老藥「奎寧」可抑制新冠肺炎　下波臨床指引將列入

▲健亞生產的「殲瘧膜衣錠」200毫克就含有羥氯奎寧成分。（圖／翻攝食藥署官網）

記者嚴云岑／台北報導

老藥新用再下一城！新冠肺炎（Covid-19）台灣已有235人確診，除了研發中的瑞德西韋外，用於治療瘧疾、風濕免疫的老藥「奎寧（Chloroquine）」，也被發現能加速新冠病毒排出體內時間。中央流行指揮中心25日專家會議得出共識，將奎寧列入下一版的臨床治療暫行指引，只要醫師研判符合使用條件就可投藥。

美國總統川普日前公開宣稱，抗瘧疾藥物奎寧可治療新冠肺炎，且能提供令人鼓舞的早期療效。對此，中國醫藥大學附設醫院感控小組主任黃高彬表示，台灣可用的奎寧藥物為「羥氯奎寧（hydroxychloroquine）」，其作用機轉為抑制病毒的棘突蛋白附著在細胞上，讓病毒無法在人體細胞中持續複製。

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黃高彬解釋，受到新冠病毒感染的肺，表面會有棘突蛋白，會附著在細胞上，經過胞飲作用釋放核酸，細胞核再去複製病毒需要的核糖核酸，使病毒在人體細胞中複製、蔓延。

而羥氯奎寧藥物在細胞濃度非常高，用於新冠肺炎患者身上，先能抑制冠狀病毒核糖核酸在細胞中複製，再來也可使細胞免疫反應降低，達到免疫調節作用；最後，也會使病毒無法與細胞表面的ACE2結合，最終加速病毒排出。

▲國衛院團隊研發抗新冠肺炎藥物瑞德西韋。（圖／王文傑提供）

黃高彬表示，目前治療新冠肺炎藥物瑞德西韋仍在研發階段，但台灣已有患者使用。其是透過內皮酶抑制劑，使細胞不再複製，與最新的抗流感藥物組成類似。理論上抗病毒效果較好，但卻有腸胃道、神經方面等副作用。

羥氯奎寧在台灣已使用多年，近期臨床上也發現，其對治療新冠肺炎有效果，25日專家會議中已提出討論，未來將列入臨床指引中。至於治療成效，則需要一段時間統計才能發表。指揮中心發言人莊人祥也證實此事，表示下一版暫行臨床指引列入奎寧選項。

食藥署藥品組科長林意筑表示，羥氯奎寧在台灣是行之有年的老藥，目前共有7張許可證在列，除了1張進口外，其餘6張都是國產。台灣也有生產原料藥，從生產到製劑都可自給自足。

黃高彬表示，目前台灣羥綠奎寧庫存量充足，也有20多個國家表達購買意願，雖然凸顯了「Taiwan Can Help」，但考量如果外銷太多恐影響國人使用，目前財政部已介入控制。