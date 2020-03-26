史上首次！日本提高「全球旅遊警示」至第二級　呼籲民眾避免出國旅遊

▲日本宣布以全球為對象，將旅遊警示上調為第二級。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著新型冠狀病毒疫情在全球持續蔓延，日本外務省考量海外安全局勢，在25日晚間以全球各國為對象，將旅遊警示上調至第二級，建議民眾在非必要情況下避免出國，是史上第一次。另一方面，東京都知事小池百合子也在25日晚間召開記者會呼籲民眾，本周末應避免非必要的外出或是在家上班，而埼玉縣也在26日呼籲縣民，盡量不要前往東京。

根據《日本放送協會》報導，日本外務省18日就已經將世界各國列為旅遊警示第一級國家，沒想到隨後新冠肺炎疫情仍急速擴大。外務省認為，即使是目前疫情尚未擴大的國家或地區，將來也會出現疫情擴大的可能性，因此特別在25日調整旅遊警示標準，提高至第二級。

據悉，日本以「流行傳染病」為由提高旅遊警示的情況非常少見，甚至是第一次以全球為對象提高旅遊警示。

另一方面，東京都知事小池百合子25日晚間舉行記者會表示，25日共出現41個病例，其中11例是院內感染，另外有5人已經確認有旅遊史，其他患者的感染來源還在確認當中，估計有十幾個人是未知的傳染途徑。有鑑於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，小池也要求民眾本周末避免不必要的外出。而鄰近東京的埼玉縣與神奈川縣則表示，將會考慮是否跟進。