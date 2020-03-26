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鳳凰旅遊買回庫藏股5千張　董事長不支薪、高階減薪三成自救

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▲鳳凰旅遊2019年稅後淨利1.98億元，年增達25.39％、每股稅後盈餘（EPS）為3.24元，分別創下近四年、近七年高點。（圖／記者林淑慧攝）

▲鳳凰旅遊2019年稅後淨利1.98億元，年增達25.39％、每股稅後盈餘（EPS）為3.24元，分別創下近四年、近七年高點。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，鳳凰旅遊宣佈自即日起買回庫藏股5000張，另也祭出內部自救方案，自四月起至六月底，董事長不支薪，管理部副總級以上主管減薪三成，希望帶領全體員工共渡這「疫」關。

另外，鳳凰董事會日前通過2019年股利分派案，擬配息0.3元、配股0.95元，合計派利1.25元，盈餘配發率約38.58％，以24日收盤價25.25元計算，現金殖利率約1.19％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。

請繼續往下閱讀...

鳳凰旅遊表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，至四月底前國外旅遊團全數喊卡，預計今年1至4月營收影響約4億元，相當於去年前4月合併營收7.99億元的一半，使營運面臨嚴峻考驗。

為充實營運資金、強化資本結構，鳳凰旅遊將由108年盈餘辦理轉增資，並於3月24日至5月22日於18～36元區間，買回庫藏股5千張。

為因應疫情衝擊，鳳凰旅遊除了減薪自救外，自四月起至六月底，全體員工將微調上下班時間，取消假日值班；另外，暫停持股信託個人及公司提撥作業，並暫停執行非必要行銷預算及差旅。

鳳凰旅遊表示，相關因應措施會視疫情狀況做滾動式調整，將盡最大能力減少開支，以降低損失，並持續優化各線產品及服務，維持團隊最佳狀態，迎接疫情過後的市場復原。

依據財報，鳳凰旅遊受惠業內外收益同步成長，去年全年營運逆勢成長，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，年增達25.39％、每股稅後盈餘（EPS）為3.24元，分別創下近四年、近七年高點。

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