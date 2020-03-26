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華南永昌證券避險不及虧損34億　顧立雄緊盯券商投資部位

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▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台股近期波動劇烈，華南永昌證券日前公告，因權證交易避險不及，損失高達34.13億元，金管會主委顧立雄今（26）日表示，券商自營投資部位很難論，但後續會密切關注。

全球股市近期大漲大跌，華南永昌證券從事衍生性商品交易未實現損失達該公司淨值3%，截至3月23日，依市價評估損失金額為34億1,371萬元，占最近期財務報告歸屬於母公司業主權益的比率為26.07%，但已採取相關避險措施，不影響客戶權益。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄今天出席財委會就「我國金融業受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之影響與因應」進行專題報告，並備質詢。他會前受訪時表示，市場近期波動大，券商自營投資部位很難論投資，有時候今天看起來在未實現收益上有所影響，但過幾天又漲了，但金管會將密切關注。

顧立雄指出，最近經紀手續費收入都不錯，也就是近期日均成交量都不錯，而逐筆交易實施後會有些擔心，但目前看起來狀況還不錯，第一天集中市場就達到1,500億元，昨天已來到1,800億元，都比2月日均成交量還要高，挹注券商經紀手續費收入，投資部位再來看看。

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