日經：蘋果考慮延後數月推5G iPhone　最晚5月做決定

▲5G iPhone 可能無法如期在9月發表。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

《日經新聞》引述知情人士報導，由於新冠肺炎（COVID-19）大流行威脅全球需求並擾亂公司的產品開發進度，蘋果正評估將 5G iPhone 延後幾個月再發表。

三位知情人士表示，蘋果內部正在討論是否延後幾個月發表 iPhone，而供應鏈的消息人士稱，實際障礙可能會導致原定於9月發布的 5G iPhone延後發表。

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另一位知情人士透露，撇開供應鏈的限制，蘋果擔心當前的狀況會大大降低消費者升級手機的意願，這可能會導致首批5G iPhone的接受度下降。「蘋果需要第一款5G iPhone大獲成功。」

蘋果目前正密切觀察美國和歐洲的疫情，這兩大市場合計佔其銷售額一半以上，因此將會是決定是否延遲的關鍵因素。

消息來源指出，蘋果發布5G iPhone的確切時間表，或許要到加州解除禁足令後才能出爐。在此命令下，蘋果總部大多數員工已經在家上班。鑑於全球形勢動盪，蘋果最晚將在5月左右做出最終決定。

對於日經的報導，蘋果拒絕對此事發表評論。

消息人士說：「相關討論仍處於初步階段，原先的秋季發布仍是選項之一，但在最壞的情況下，5G iPhone可能會推遲到2021年。」

一位印刷電路板相關的零件供應商表示，已經接到要在8月底開始大批量出貨的通知，這次不是像往年那樣在6月開始量產。這項改變是在最近才進行的，這可能意味著手機量產也可能會推遲數月。