台灣讚爆！歐美疫情考驗人性＋醫療體系　瑞媒點破：大家早該聽台防疫！

▲新冠肺炎肆虐，嚴峻挑戰歐美的醫療體系。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

全球因為新冠肺炎疫情擴散，不僅民生經濟受到重創，連帶影響世界金融、交通等，對此確診人數持續攀升，現階段各國醫療單位也僅能依靠差不多的病毒資訊找出可應對的疫苗或是藥方。日前瑞士媒體《Le temps》就在付費文章中提到，台灣過去因為有SARS作為警戒，因此在對抗新冠肺炎更是提早有警界，各國應該要多向台灣學習。

綜合外媒、《法廣》報導，台灣在破百病例中，目前僅有2死亡病例，與中國距離最近，卻有著嚴密的醫療體系、監督政策，在中國於2019年底提出新冠肺炎病例時，台灣成為全世界第一個採取行動的國家，有別於中國試圖掩蓋真實病情狀況，台灣醫療單位則是馬上就發出警告。

台灣自2003年歷經SARS風波後，對於傳染病的警覺性相當高，遺憾的是世界衛生組織自2016年因為受制於中國，幾乎與台灣沒有相關資訊的交流。此次新冠肺炎疫情台灣採取了預防、訊息透明、檢測、隔離疑似病例、防疫用品的生產控制、研發，這讓台灣很快速的控制住9成的情況。

▲台灣防疫完整，受到國際間的讚揚。（圖／記者宋良義攝）

文章中也提及，台灣雖未被WHO正視，但仍致力於研發相關疫苗與解藥，即便中國拒絕提供病毒基因序列，但也得到美日的協助，目前已經進入測試15分鐘快篩的階段。

文章中也分析，倘若世界衛生組織在去年就能進一步了解台灣採取的行動與經驗，也許能多贏得一些時間，去採取更能有效應對歐美疫情的措施，且若想要找出適合的方式對抗新冠病毒，或許了解台灣的經驗會更勝中國的建議。