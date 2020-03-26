21歲女兒確診住院　突病逝「母親哭喊：她是健康的孩子」醫徹查死因！

▲克羅伊為確診病患，病逝原因若確定會新冠肺炎，將成為英國最年輕的死者。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在英國擴散速度相當快，除了高風險的老年人外，漸漸出現年輕患者增多的現象。一名住在白金漢郡21歲少女因為新冠肺炎確診後住院，日前傳出病逝的消息，但尚未確定死因是否為新冠肺炎，倘若是，將成為英國最年輕的死者。少女的母親難過的表示，「女兒生前並沒有慢性病，也希望大家可以重視新冠肺炎的嚴重性」。

根據英國《衛報》報導，21歲的克羅伊（Chloe Middleton）日前因為肺炎症狀住進醫院，經過篩檢確定為新冠肺炎陽性，21日宣布病逝，目前院方表示，還在調查死因是否為新冠肺炎，倘若確定，將成為英國目前最年輕的新冠肺炎病逝案例。

克羅伊的母親表示，女兒過去都沒有身體問題，因為染上的病毒，最後卻突然送醫，「我們希望藉由克羅伊的案例，告訴大眾需要重視新冠肺炎這個疾病，如果你認為只是一般的病毒，最好要重新審視，因為這個新冠病毒輕易地奪走我健康女兒的性命」。

英國衛生部門24日曾表示有一名18歲的新冠肺炎男性患者病逝，但最後發現病逝原因並不是新冠肺炎。英國首相強生日前祭出嚴厲的防疫措施，要求全英國民眾需要待在家中，而英國警察有權利逮捕或是罰款任何不願聽勸的人。目前除了販賣食物、藥房、報刊停、獸醫、加油站、五金、銀行、自助洗衣店、殯儀館外，非必需品商店都已經下令暫停營業。