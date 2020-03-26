英國首例！「全國最老囚犯之一」獄中身亡　84歲性犯罪者死後確診

▲ 英國已有將近萬人感染新冠肺炎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，英國截至26日累計9529例確診，其中465人死亡。一名84歲性犯罪者3天前在劍橋郡的利特爾希監獄（HMP Littlehey）內身亡，死後確診感染。他是英國最年老的囚犯之一，也是該國首名死於新冠肺炎的囚犯，目前還不清楚其他囚犯或獄警是否感染。

英國司法部25日證實，全國已有10所監獄共19名囚犯確診。英格蘭和威爾斯已經暫停開放探監，以防止病毒傳播。隨著全國各地病例激增，許多監獄也淪陷，首相強生（Boris Johnson）下令國人待在家中。但獄中囚犯相隔很近，增加病毒傳染風險，監獄職員的狀況也堪憂。

司法部24日表示，將不再開放監獄會客，以保障職員、囚犯及家屬的安全，也是為了避免病例增加，造成國家醫療系統難以負荷。

監獄官員協會（POA）證實，越來越多囚犯出現類似症狀，與政府商討後決定施行相關防疫措施。目前囚犯一天中大部分時間都關在牢房內，只有洗澡、使用電話或運動時才能短暫離開。

協會主席費爾赫斯特（Mark Fairhurst）說明，越來越多職員進入自我隔離、囚犯表現出新冠肺炎症狀；為保護職員、囚犯及公眾，現下有必要要求囚犯隔離，以阻止病毒傳播，也呼籲囚犯保持冷靜與理智。