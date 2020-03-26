「可能等不到那時候...」聖火傳遞突喊卡　103歲人瑞跑者苦練3個月心碎

▲隨著東奧延後，原定於本月（3月）舉行的聖火傳遞儀式也被迫無限期暫停 。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
日本東京奧運正式宣布即將延期1年，然而東奧聖火早在20日就已經抵達空中自衛隊的松島基地，隨著東奧喊卡，聖火傳遞儀式也被迫延後，擔任聖火傳遞跑者之一的103歲人瑞箱石阿嬤失望表示，「不知道自己能不能等到1年後。」
このご婦人すげえな、大正･昭和･平成･令和の4時代に跨って103歳にしてお元気なだけでなく現役の理容師にして聖火ランナーだと…半年後一年後となれば年齢が年齢だけに自身の体調がどうなるかわからないとまで自分で分析してらっしゃる。延期もやむなしの考えのわしだがこれはきついわ。#NEWS23 pic.twitter.com/4KjX4DUZXG— 菌 (@mimakin1102) March 24, 2020
高齡103歲的箱石自從2019年12月成功被選為聖火傳遞跑者後，每天都加強鍛鍊，甚至因為訓練過度造成膝蓋疼痛，但她仍然靠著注射玻尿酸，按照醫生囑咐徹底執行訓練計畫。據了解，身為理髮師的箱石雖然已經103歲了，但仍然持續在工作，身體十分硬朗。她透露，維持長壽的秘訣就是每天都要做一套自己設計的「箱石流」體操。
為了完成傳遞聖火的神聖任務，箱石開始在雙腳上綁上1.5公斤的重物做體操，此外，也會抽空散步，並練習腕力讓自己能夠長時間高舉火炬。事實上，箱石已經試跑了2次，並為此準備了新的跑鞋與透明雨衣，理髮院更是從15日就開始暫停營業，只為了將體力控制在最佳狀態。
箱石失望表示，雖然為了預防感染病毒，這也是沒辦法的事，不過即使東京奧運延期一年，現在這樣高強度的訓練也沒辦法再撐一年，甚至不知道自己明年是否能繼續擔任這個任務。