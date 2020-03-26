BBC：英國情侶在台灣被隔離！控訴「就像監獄一樣」　沒熱水、食物品質差

▲中文版居家檢疫通知書示意圖。（圖／記者許宥孺攝）



記者張方瑀／綜合報導

BBC報導指出，一對來自英國的情侶3月初抵達台灣，原訂繼續飛往澳洲，但因為新冠肺炎疫情爆發，取消澳洲行程後待在台灣，結果他們被告知必須進行居家疫檢14天。而這對情侶原想在居住的飯店隔離，不過隨後又被救護車載往他處隔離，讓他們痛苦地表示，這裡條件真的太差了，簡直就像在監獄一樣。

28歲的英國籍女子道森（Natalie Dawson）和他的澳洲籍伴侶皮斯利（Rohan Pixley）3月初時，準備前往澳洲，途中選擇在台灣短暫停留，結果隨著新冠肺炎疫情爆發，他們決定取消澳洲的行程，此時台灣政府也告知他們，必須要進行14天的居家疫檢。

道森的母親韋佛（Jill Weaver）向BBC表示，道森原本向衛生單位表示，他們願意在原本居住的飯店內進行隔離，但過沒多久，就被救護車帶往「未知地點」隔離。韋佛說，隔離的地方就像監獄一樣，「他們被鎖在裡面，出不去」、「有人一天幫他們送三次食物，但品質很差，份量也很少」、「房間很髒，他沒有熱水也沒辦法洗衣服。」

Latest in western travellers press ahead with holidays despite two months of pandemic coverage and are surprised to find themselves quarantined. https://t.co/5ikoDMdoiZ — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) March 26, 2020

韋佛表示，道森患有腹部疾病，飲食必須經過特別處理，而替她送食物的人員也已同意協助，「他們必須被隔離這沒有問題，也沒有任何異議，但重點是他們所處的條件」、「他們被這樣對待是不對的，這是非常糟糕的事。」

這對情侶從14日開始隔離，預計在28號解除，之後他們每人必須支付每晚6.25英鎊（約新台幣233元）的伙食費，14天共87.5英鎊（約台幣3122元）。

根據規定，目前台灣疫檢所一天收費台幣4500元，疫檢旅館則各縣市不同，以台北來說，價格從1700元至3000元不等，還要從是否提供三餐、陽台而定。

根據衛福部疾管署18日公告指出，將回溯追蹤3月5日至14日期間自歐洲入境的民眾，並請配合居家檢疫，而居家檢疫14是從入境那天開始計算，例如3月14日入境，就是在28日屆滿。

▲疾管署18日宣布，追蹤3月5日至14日期間自歐洲入境的民眾，進行居家疫檢。（圖／記者陳弘修攝）



BBC報導指出，這對情侶是在3月初抵台，同時也刊出2人在台灣旅遊的照片，文中也指出2人是在14日開始被隔離；但從疾管署18日的公告推測，兩人在14日至18日之間，應該是自由旅行的狀態，並非從14日就開始進行隔離，

英國外交及國協事務部（FCO）發言人表示，他們確實正在協助一名被隔離的英國女性，「我們的領事人員有跟他們定期保持聯繫，並已向台灣政府表達對女子情況的擔憂。」

至於隔離地點猶如監獄一說，《ETtoday新聞雲》記者也在26日上午致電中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，截稿之前電話尚未接通。

另外，也有推特網友轉貼新聞表示，「我想大家都知道台灣在應對新冠病毒方面做得多好，應該要有房間骯髒的照片作為證據」、「沒熱水是很糟糕的，但除此之外都還不錯，他們從3月初計畫好出國？那就是他們的問題了」、「她應該是吃不習慣亞洲食物」。

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