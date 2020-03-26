19歲自閉症金髮正妹自殺！受不了居家隔離...「未知的恐懼」讓她崩潰

▲英國新冠肺炎疫情嚴重，倫敦警察上街巡邏。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

英國19歲少女艾米麗·歐文(Emily Owen)多年來受自閉症困擾，疫情期間她長期隔離在家，對未知的未來感到恐慌，最後選擇了自殺。她在死前幾天曾對家人說，「疫情期間自殺的人會比因新冠肺炎死亡的人數還要多。」她的父母呼籲政府，在疫情期間必須對有自閉症、憂鬱症等心理疾病的人多一點關注。

據英國《太陽報》、《鏡報》報導，艾米麗的家人表示，艾米麗很擔心在新冠肺炎疫情期間，在家待著盡量少外出，會對精神健康產生影響，曾說「疫情期間自殺的人會比因新冠肺炎死亡的人數還要多」，懷疑艾米麗對未知的恐懼可能把她逼到了崩潰的邊緣。

19 yaşındaki Emily Owen, hayatını altüst eden korona virüsün psikolojik etkilerine dayanamadı... İntihar etti https://t.co/R0dbKYVxsL pic.twitter.com/lkuJI1MFo4 — TV100 (@tv100) March 25, 2020

艾米麗的姐姐安娜貝爾·歐文（Annabel Owen）在Facebook寫到，「艾米麗自從4年前被診斷出有自閉症之後，就努力的慢慢適應，她非常有才華、有自己想法，在12歲時就簽署成為器官捐贈者，現在有3個孩子因為她而受益。」

艾米麗的家人也呼籲政府，在新冠肺炎疫情期間，應該為那些在居家隔離期間，與精神健康問題作鬥爭的人提供更多的支持。

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