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中保遭爆「要員工天天吃自家便當救業績」　副總PO菜色反擊：有什麼好抱怨？

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中保總公司近日發出內部通報，統一由公司代訂餐。（讀者提供）

▲中保總公司近日發出內部通報，統一由公司代訂餐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升高，除了重創航空業，也連帶衝擊提供機上餐品服務業。本刊接獲爆料，中保科技集團近日以防疫為由，要求員工避免外出用餐，但取而代之的則是，要全體員工訂購中保旗下的復興空廚連續2個月，並強制從薪資中扣除餐費，遭質疑是拿員工的錢來補虧損。

請繼續往下閱讀...

1位中保員工向本刊爆料，中保總公司近日發出內部通報，內容指出，因大台北地區疫情持續擴散，為了減少員工接觸外在不確定用餐環境及感染機會，自25日起實施午晚餐措施，由公司代為訂購午晚餐，並補助4成餐費。

但該名員工說，公文上雖然寫「代為訂購」午晚餐，實際上根本是「強迫中獎」，「全都逼你要吃復興空廚」，就連整天在外跑的業務也被強制訂購，搞到午晚餐時間還要特地回公司領便當，「圖利復興空廚到這個地步，真的很沒良心哪！」

中保總公司近日發出內部通報，統一由公司代訂餐。（讀者提供）

該員工氣憤說，過去公司從沒提供代訂服務，大家吃什麼都是自理，但最近突然發布這項命令，還強制從薪水中扣錢，表面上說好聽有補貼4成餐費，所以1個便當從100元降為60元、1天2個便當、1個月只要2,400元，「但沒有問我們要不要訂啊！就是強迫訂購，而且還直接就訂了2個月，完全沒讓人選擇！」

該員工推測，「復興空廚最近業績不太好，受到疫情影響，應該是要挖員工的錢，來補這個洞！」但公司也知道這樣可能觸法，所以在公告上寫得小心翼翼，針對強制扣薪部分，也只敢口頭上和員工說；而有同事私下詢問總務部及薪酬室，最後得到的答案也是上班日不能自備餐、費用會由薪資中扣除，無從解決大家的困擾。

員工說公文上雖然寫「代為訂購」午晚餐，實際上根本是強迫中獎。（讀者提供）

該員工認為，都能理解公司為了防疫著想，希望減少大家外出用餐的機會，但要不要訂購便當，應是由員工自行決定，而不是扣薪、強迫大家買單，「很像假借防疫名義來剝削員工，有點像詐財的感覺」。

中保副總經理張迺森在臉書上PO出60元便當菜色。（翻攝自臉書）

1位中保員工向本刊爆料，中保總公司近日發出內部公告，宣布25日起實施午晚餐措施，每個人都要訂購復興空廚的便當，1天2個120元，連平時不在辦公室上班的業務也被強迫訂，搞到還要特地在用餐時間回公司領，「扣你薪水、直接幫你下訂2個月，完全不管你愛不愛吃」。

該員工不滿地說：「不但強迫吃，還一邊洗腦大家，這個便當這麼好吃還不接受嗎？這全都是為了疫情得著想！」質疑公司會如此強硬下令，恐是因復興空廚近期業績受疫情影響，想藉此來平衡部分虧損。

不過，中保副總經理張迺森25日則在臉書上PO出60元的便當菜色，內有雞腿、滷蛋、香腸及3樣小菜，他並寫道：「疫情期間，$60元可以吃到這樣的便當，我實在不懂有什麼好抱怨的？全力支持公司防疫政策，集團共力，復興空廚加油」。

對於大家買不買帳，正反雙方意見都有。（翻攝自臉書）

底下有網友留言「60元！也真好」「會不會太便宜了」等，但也有人認為「可是人家不一定想吃這個呀」。張迺森則回覆，「我也不想得新冠肺炎呀……又不是要吃一輩子！階段性配合！防疫第一」「員工防疫的專案 居然還要被同仁罵.......做人難，做老闆更難」。


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