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譚德塞讚川普承擔責任　展現抗疫政治承諾

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▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國新冠肺炎確診突破6萬人，世界衛生組織秘書長譚德塞今天仍讚揚美國總統川普承擔起責任，肯定川普展現對抗疫情的承諾。譚德塞強調，政治承諾可以改變疫情。

根據《中央社》報導，世界衛生組織（WHO）今晚在日內瓦總部舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）例行記者會，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在答覆媒體詢問對川普表現看法如何時，做出以上回答。

譚德塞表示，世衛組織對各國的建議之一是由政府採取所有行動，讓國家領袖承擔責任，而這就是川普正在做的事情。

譚德塞說，對抗病毒全球大流行，需要最高的政治承諾，而川普展現其政治承諾。譚德塞相信這種政治承諾和政治領導可以改變疫情大流行。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診人數突破6萬人。目前多數地區都實施保持社交距離與隔離措施，讓這個全球最大經濟體突然停擺。川普近日表示防疫與經濟可以同步進行，表示看到「隧道盡頭的曙光」，並希望復活節時教會能變得「熱鬧滾滾」。

另一方面，譚德塞今天也在記者會上表示，疫情全球大流行造成巨大損失，全球已逾1萬6000多人死亡，接下來還會有更多生命損失。他警告最終死亡人數將取決於各國現在將採取的行動。

譚德塞說，許多國家現在採取空前的措施，付出了巨大社會和經濟代價，例如關閉學校、取消體育賽事，並要求人們留在家中並保持安全，但是這些措施本身並不能消除目前的疫情全球大流行。他重申檢驗、隔離和追蹤等積極措施，是擺脫這種極端的社會和經濟限制最佳、最快的方法。

至於國際奧林匹克委員會（IOC）昨天決定延後舉行東京奧運，譚德塞指出這項決定艱難但明智，能夠保護運動員、觀眾和政府官員及代表。

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