新冠防疫惹怒全球！　「WHO譚德塞下台」連署50萬人達標

▲譚德塞下台連署超過50萬人。（圖／翻攝自Change.org）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球持續蔓延，其中世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在這次防疫工作上怨聲載道，網友發起連署下台活動，已經超過50萬人連署，目前人數仍持續攀升，繼續朝100萬人目標邁進。

加拿大網友伊普(Osuka Yip)在請願網站Change.org發起連署，要求WHO秘書長譚德塞辭職，連署書以英文、韓文、繁體中文、日文、泰文等共13種語言呈現，內容寫著：

連署書上指出，譚德塞在1月23日時，拒絕將中國武漢肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，但事實上，此冠狀病毒至今並無治癒方式，且之後短短5天內，確診和死亡人數都增加逾10倍，比如確診數從800人陡增到超過1萬人，以及死亡人數超過350人等，這與譚德塞低估肺炎疫情有關，因此「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德塞立即辭職」。

應該政治中立的WHO，譚德塞卻未經任何調查，直接採信中國政府提供的死亡和確診人數，讓許多人感到失望；此外，台灣的醫療技術比WHO上的部分國家來得進步，WHO不應出於任何政治因素，而將台灣排除在外。