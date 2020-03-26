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快訊／各國請停火！WHO秘書長譚德塞：待在家裡，不能消除流行病

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▲▼WHO秘書長譚德塞（General Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）

▲WHO秘書長譚德塞（General Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）

記者董美琪／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於台灣時間26日凌晨1點開記者會，除了向日本及國際奧委會延後舉辦東奧，表達感謝，也呼籲全球各國「停火」，應團結合作把握第2次機會抗疫。

秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會上表示，首先針對2020東京奧運延後舉辦的決定，向日本和國際奧會表示感謝。

「我們已經失去了1萬6000多條生命，我們知道將失去更多的生命，未來的死亡人數，將取決於大家所做的決定和採取的行動」譚德塞說，過去各國克服了許多流行病和危機，「我們也將克服這一危機，問題是要付出多少代價。」

譚德塞表示，一些國家要求人們待在家裡，或是阻止人民移動是在爭取時間，並減少衛生體系的壓力，「但這些措施本身並不能消除流行病」。他認為，重點是要採取必要、且更精準的措施，以阻止病毒傳播及搶救生命，呼籲採取「封鎖」措施的國家，利用這段時間來「攻擊病毒」，觀察每一個疑似病例，加強檢測。

譚德塞表示，目前共有20萬人向「團結應對計畫」捐款，目前已募到9500萬美元資金。他還提到，非洲撒哈拉以南約有1600例新冠肺炎病例。

譚德塞指出，「2個月前，我們浪費了第一個機會。我們還有第2個機會，不應當浪費抗疫時間。」

此外，世界衛生組織表示，由於全球有150個國家的新冠肺炎病例數少於100例。新冠肺炎確診病例較少的國家應該立即採取行動。

談到擁有13億人口的印度鎖國，堪稱是全球最大封國行動，世界衛生組織給予肯定，印度在疫情擴散的早期階段採取措施是很好的，但也表示全球並未對此次疫情做好準備。

「新冠肺炎很危險，全球死亡人數超1萬6000例。」世界衛生組織呼籲全球「停火」，因為大家都面臨共同的威脅，而戰勝它的唯一途徑就是作為一個人類團結在一起。

Media briefing on COVID-19

Media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus

世界卫生组织發佈於 2020年3月25日 星期三

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