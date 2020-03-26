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誰感染了查爾斯王子？英國王室震驚回應　3天「倫敦趴趴走」路線曝光

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▲▼查爾斯王儲出席活動時，改成「雙手合十」代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯王儲出席活動時，改成「雙手合十」代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

本報訊

英國克萊倫斯宮（Clarence House）25日表示，71歲查爾斯王子確診感染新冠肺炎，身體狀況大致良好。72歲卡蜜拉則沒有感染，兩人正在蘇格蘭隔離。

克萊倫斯宮聲明，「查爾斯王子檢測出陽性。他有輕微症狀，但健康狀況良好，過去幾天照常在家工作。」、「康沃爾公爵夫人（卡蜜拉）也接受檢測，但沒有感染病毒。根據政府建議，兩人目前正在蘇格蘭的家中自我隔離。」此外，白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世上次見到兒子是在3月12日，但女王目前「健康狀況良好」。

英國的2019冠狀病毒疾病疫情至24日上午9時累計有8077人感染，422人死亡。查爾斯王子是第一位感染新冠肺炎的王室成員。《衛報》報導，查爾斯王子在22日前往蘇格蘭，並於23日接受檢驗。

▲▼2020/02/英國查爾斯王儲視察遭逢水患的威爾斯城鎮龐特普里斯（Pontypridd）。（圖／路透社）

▲英國查爾斯王儲2月視察遭逢水患的威爾斯城鎮龐特普里斯（Pontypridd）。（圖／路透社）

根據《中央社》報導，雖然查爾斯王子屬於危險族群，但消息人士表示，查爾斯王子和卡蜜拉目前精神都很好，也沒有臥床，因此醫師認為不太可能發展成重症。報導指出，查爾斯王子已經和兩個兒子以及女王都通過電話。

查爾斯王子最近公務眾多，他在3月12日曾在倫敦參加澳洲使館舉辦的一場協助澳洲野火的晚宴。3月11日在倫敦守護神劇院（London Palladium）出席一場頒獎典禮，還碰到滾石樂團的羅尼伍德（Ronnie Wood）。3月10日出席倫敦一場慈善活動。克萊倫斯宮聲明，由於查爾斯王子近幾週接觸的人眾多，很難判斷出他是在哪裡感染到病毒。

▲▼英國女王伊莉莎白二世、查爾斯王儲、威廉王子和喬治小王子耶誕節準備耶誕布丁。（圖／路透）

▲查爾斯王子是第一位感染新冠肺炎的王室成員。（圖／路透）

93歲的英國女王伊麗莎白二世19日已經搬到溫莎城堡，避免待在員工人數較多，位處倫敦市中心的白金漢宮。她的丈夫、高齡98歲的菲立普親王也從山均漢姆堡（Sandringham）搭乘直升機抵達溫莎，與她會合。

媒體之後雖然傳出，白金漢宮有一名工作人員確診，而且是在女王前往溫莎之前，但不清楚這名工作人員是否曾接觸女王，女王也沒有傳出身體有恙。

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