大馬延長行動管制令　長華馬來西亞廠停工　

▲馬來西亞因新冠肺炎，超市掀起搶貨潮。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

導線架封裝材料廠長華（8070）25日公告，為防止新型冠狀病毒疫情擴散，依馬來西亞政府規定，馬來西亞子公司（Malaysian SH Electronics）暫時停工至109年4月14日，該廠區占合併營收約11%。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情不見減緩，馬來西亞25日宣布延長行動管制令兩週，從原本管制期限的3月31日，延長至4月14日。

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長華有四點因應措施。1.將配合當地政府防疫規定進行防疫，並持續密切注意當地疫情。2.通知客戶及供應商調整進出貨時間。3.視需求彈性調整不同區域產能。4.該公司108年營收佔本公司合併營收比重約為11%，「行動管制令」對公司營運活動之實際影響程度，將視疫情後續發展及復工情形而定。

長華日前公布去年業績，去年歸屬於母公司淨利為10.98億元，每股稅後盈餘為17.19元，創新高，並連五年賺逾一個股本；同時通過下半年盈餘分配案，每股擬配發現金股利8.5元，加上上半年已配發股息4.1元，合計全年每股配發12.6元現金。

長華集團旗下轉投資公司包括長科、易華電、華德、濠瑋及其它等2019年挹注投資收益達7.07億元，約當貢獻長華每股稅後淨利為11.07元，對於長華獲利具有相當顯著的貢獻。