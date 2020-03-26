馬尼拉封城禁令擴張　同欣電菲律賓廠停工

▲同欣電董事長陳泰銘。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

為抑制新冠病毒疫情擴散，菲律賓總統杜特蒂進行一連串封城、強化社區隔離等措施，國巨旗下封測廠同欣電也受影響，25日公告暫停生產，預計於4/14封城結束，但實際復工日期仍依當地政府通知為準。

杜特蒂14日宣布從3/15起，首都馬尼拉封城30天；隔兩日（3/16）宣布呂宋島（Luzon）全境都將進行「強化版社區隔離（Enhanced community quarantine）。」至4月12日。

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此外，菲律賓17日起，全國將暫時關閉股市、債市和匯市交易，成為第一個因為疫情而關閉金融市場的國家。

對此，同欣電總經理呂紹萍日前於法說會中坦言受影響，他解釋，政府仍允許外銷導向的企業持續運作，但受到大眾運輸停擺，公司要自派接駁車接送員工，因不是每個員工都方便接到，因此出席率受影響。整體而言，疫情影響較大僅菲律賓廠區，台北和龍潭廠運作十分順利，全數趕工中。

然而根據最新公告，同欣電菲律賓廠區已於25日停工。公司表示，會持續密切注意當地疫情與最新政策，並通知客戶調整出貨時間。

同欣電2月宣布併購勝麗，同欣電主要布局手機應用CIS元件封測，勝麗布局車用，預估股份轉換基準日訂6月底，合併後將成為最大CMOS感測元件專業封測代工供應商。呂紹萍日前透露，全球主要前六大影像感測元件廠商都是主要客戶。