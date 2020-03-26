台鐵清明連假「停售對號列車站票」　4/1起34車站需量體溫才能進站

▲台鐵對號列車清明連假停賣站票。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部台鐵局表示，為降低車內旅客擁擠度，4月1日至4月6日清明節連續假期疏運期間，對號列車不發售站票；電子票證、定期票仍依現行使用規定乘車。另外預計5月1日起，所有車站均需量測進站旅客體溫。

台鐵局表示，已實施的防疫措施包括各車站實施減少民眾群聚加強管理措施、停止場地租借、車站水龍頭加大出水量、通勤及莒光號列車增設洗手乳、緊急辦理車站及列車換裝感應式水龍頭、因「COVID-19新冠肺炎」之旅客退票免收手續費等防疫、自3月27日起暫時停止對號列車提供飲用水及紙杯等措施。

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▲旅客自行消毒座位。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，已購置32台紅外線測溫儀，自3月6日起於南港、板橋、桃園及臺北等站進行測試，3月底將配置於其他松山、中壢、新竹、臺中、嘉義、臺南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、臺東等總計22個車站。

台鐵局表示，併同另12個一等站以額溫槍量測旅客體溫，共計34站將於4月1日起實施進站旅客量測體溫，另配合額溫槍到位時間及徵召防疫天使、部分工時人員進度，陸續增加量測體溫車站，預定最晚5月1日起所有車站均量測進站旅客體溫。

另外為降低車內旅客擁擠度，4月1日至4月6日清明節連續假期疏運期間，對號列車不發售站票；電子票證、定期票仍依現行使用規定乘車。

▲台鐵防疫措施。（圖／台鐵提供）