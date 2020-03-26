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愛潛水女孩轉職彈性工作8小時　月薪近20萬

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愛潛水女孩轉職彈性工作8小時　月薪近20萬（圖／永慶房屋提供）

▲桑子涵從內勤轉戰第一線房仲經紀人，最高月薪曾拿下近20萬。

圖、文／永慶房屋提供

「在公關公司時，每天工時平均超過12小時，有時還得將工作帶回家繼續完成！」這是永慶房屋業務主任桑子涵之前的職場日常，不想過著看不到盡頭的加班生活，桑子涵萌生轉職念頭，並選擇加入永慶房屋。

特別的是，桑子涵一開始其實是從公關公司轉任到永慶集團總部內勤單位，但因懷抱買房夢想，加上在公司內勤時，實際了解公司對第一線經紀人的精心培育後，毅然決定走出熟悉的工作環境，為自己開啟不一樣的未來，成為永慶房屋經紀人！現在的桑子涵，最高月薪曾拿下近20萬，是過去薪資4倍！而永慶「彈性工作8小時」的制度也打破她對傳統業務高工時的印象，多了時間可以享受興趣，工作與生活都能兼顧！

一對一師徒制　房仲眉角免驚　帶看學長陪超安心
桑子涵坦言，初期對於客戶互動的「眉角」及專業知識感到手足無措，但永慶「師徒達人」制度很快消除了她的顧慮，桑子涵說：「總部的教育訓練打好基礎，到了店頭後學長、姐進行一對一教學更能快速融入工作；連之前家人擔心的女生當房仲是否安全的問題，也在每次帶看時，有學長、師父主動陪同，消弭家人擔憂，過程中不僅安心更獲得寶貴經驗傳授。」

而永慶房屋強大的配對系統與科技輔助工具，讓她在服務上更有效率，只要利用ipad就能幫客戶快速精準篩選出合適的物件；客戶還可線上直接觀看屋內實際狀況，喜歡再到現場看屋，桑子涵開心的說：「客戶其實都有感受到永慶在創新服務上的努力。」

愛潛水女孩轉職彈性工作8小時　月薪近20萬（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋團隊合作文化，讓桑子涵（右2）順利融入經紀人生活！

能力與經驗累積　讓她兩天成交高總價物件
桑子涵認為過去在公關行銷產業中的溝通、解決問題能力，還有積極的態度，這些歷練對於客戶服務相當有幫助。過去的工作經驗，培養她善於傾聽，並能適時發問，深入理解客戶需求；而積極服務的態度，也讓她曾在2天內就成交一筆高總價的房屋物件，榮獲永慶「百萬戰將」的殊榮。

桑子涵說明：「剛成為i+智慧經紀人，也會擔心新人沒有人脈，房子總價這麼高，客戶要從哪裡來？我就依照公司培訓規劃，透過公司資料庫電訪，很快的認識了這個客戶，也因為對永慶房屋的品牌信賴，客戶很願意與我交談，而且服務過程師父帶著我一起了解購屋需求及提供專業建議，讓客戶對於購屋條件更加收斂，也肯定永慶團隊的專業，後續搭配公司強大的配對系統，成功找到合適物件，一推薦果然得到客戶高度認同，順利在兩天內就成交，對於新人的我來說真的是非常寶貴的經驗。」

愛潛水女孩轉職彈性工作8小時　月薪近20萬（圖／永慶房屋提供）

▲桑子涵以新人之姿登上百萬經紀人舞台。

別為自己設限！女生做房仲科技工具超實用
從行政職轉業務工作，很多人都擔心工時長、體力消耗大，桑子涵是否能適應。面對朋友與家人的疑慮，桑子涵也笑說：「決定轉職前，早就充分做好功課，永慶房屋導入科技服務，跟傳統仲介還要去守在路邊當三明治人的印象完全不同，工作更聰明！現在客戶時間寶貴，運用系統精準快速篩選物件，為客戶節省更多時間，也不用當無頭蒼蠅到處帶看，浪費客戶時間，自己更是事倍功半。」

而當經紀人後，體力確實變好，但卻是因為「彈性工作8小時」制度，讓喜歡潛水的她在工作之餘，有更多時間跟精力去探索美麗的海底世界，加上潛水都要背著氣瓶，體力不好也難。桑子涵笑說：「現在不只收入增加，體力變得更好，更朝自己的買房的目標邁進！」

愛潛水女孩轉職彈性工作8小時　月薪近20萬（圖／永慶房屋提供）

▲桑子涵在閒暇時間最喜歡去潛水。

延伸閱讀：
豪擲3億「幸福成家基金」留才！永慶房屋：人才是企業最大資產
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