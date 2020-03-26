必訪臺南悠活旅遊新亮點　與你一起築夢生活的竹溪水岸綠廊

▲竹溪河畔兩岸增加種植臺灣欒樹、鳳凰木、大花紫薇、阿勃勒、水柳等植栽，四季皆可欣賞色彩繽紛、花開滿樹的美麗景致，圖為黃花風鈴木。

圖、文／台南市政府提供

每一個幸福的城市，都擁有美麗的河流伴隨城市發展。

竹溪是臺南市目前僅存未加蓋的天然水道，起點自上游巴克禮公園至下游日新溪，具有悠久的文化歷史及人文史蹟，歷代文人屢屢為其美景詠嘆吟詩，「竹溪煙雨」更是臺南十二勝景之一，只是隨著城市發展，民生污水排入竹溪後，竹溪失去往日的清境綠水，從此沉寂落寞多年。

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然而河川代表城市的形象，也是市民重要的成長回憶，臺南的鄉親們其實都滿懷著希望，引頸期盼能夠將過往眾人掩鼻而過的竹溪，變成讓大家親近的乾淨水域；因此，臺南市政府團隊秉持「治水、淨水及親水」理念，邀請在地居民一同參與，實現竹溪整治及景觀改造等相關計畫工程，共同努力重現「竹溪水岸百年風華」。

「築夢之溪」－竹溪親水綠廊營造計畫有兩條軸線，南北向是自然生態軸線，透過拋石護岸、跌水、棲地營造及複層式植栽等，讓竹溪河道充滿生命力，兩岸增加種植臺灣欒樹、鳳凰木、大花紫薇、阿勃勒、水柳等植栽，四季皆可欣賞色彩繽紛、花開滿樹的美麗景致；東西向則是人文歷史軸線，串起周邊在地社區生活、竹溪禪寺、棒球場等。

兩條軸線的交會點則是新建的月見橋，半月般的弧形外觀，在湖域上勾勒出美麗的弦月；湖域以現代木構造技術、竹子的生長型態等設計，結合光影創造出竹林雅致的意象，讓湖域風景更有層次，伴隨花季到來，引起一股打卡拍照的熱潮。

改善工程在兼顧河川生態及治理下，建置截流箱涵及水質淨化場，改善竹溪水質，闢建兼具景觀亮點及滯洪沉沙功能的生態湖，再將竹溪原本的人工護岸轉變為多孔隙多樣性生物棲地的生態護岸，優化整體護岸視覺景觀及營造親水環境，打造優質綠意水岸生態環境與都會親水遊憩空間。

▲雨水花園。

竹溪的翻轉除了防洪功能提升、水質改善之外，其實最重要的核心價值在於還地於河，竹溪月見湖從原本寬度22公尺開擴至80公尺，成為兼具景觀及滯洪功能的生態湖，並將直線型的河道擴寬為蜿蜒的曲線，增加跌水、跳石設計，長度850公尺近自然工法的竹溪渠道，創造了更多人與自然親密互動的機會，讓竹溪水岸綠廊在自然中看見美好。

▲走得橋下游。

此外，竹溪月見橋連結了竹溪禪寺、體育園區及哈赫拿爾森林，哈赫拿爾森林重新打造親子同樂的入口意象，榕樹廣場下有許多五、六年級臺南人的兒時記憶夥伴，如大猩猩等雕像，並增加兒童遊戲空間，竹溪與田徑場、棒球場、水交社文化園區及自行車道等周邊動線串聯起來，形成一條四季都充滿古意、生活感、美食與在地風情的悠活路線。

▲兒童遊憩區－小攀岩場。

竹溪華麗轉身成為臺南觀光的新亮點，更是與臺南一同生息有著生命的溪流，復甦後的竹溪展現了臺南在地自然友善與樸實的特質，為文化底蘊豐富的臺南，增添一處充滿季節感、生活感的浪漫新場域，更體現了「臺南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。

