女醫護確診新冠肺炎！家中離奇死亡　5歲孩子伴屍16小時

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美國女醫護確診新冠肺炎！家中離奇死亡　5歲孩子伴屍16小時

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一名醫護人員在家中死亡，死後驗出感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國喬治亞州（Georgia）日前傳出一起死亡命案，當地一名42歲女性醫護人員在家中死亡，直到警方約16小時後上門檢查才被發現，死者的5歲孩子當時也在家中。驗屍官透露，採驗遺體後顯示死者有感染新冠肺炎，詳細的死亡原因還要進一步釐清。

根據美國11alive報導，死者生前在喬治亞州紐南（Newnan）一間醫院工作，死亡後約12至16小時才被員警發現，當時她的5歲孩子也待在家中。驗屍人員理查德•霍克表示，他們採驗後發現死者患有新冠肺炎，目前還不確定死者的孩子是否染病。

 

皮埃蒙特紐南醫院（Piedmont Newnan Hospital）表示，儘管死者的詳細死亡原因還沒有確認，但其檢測顯示有感染新冠肺炎，出於謹慎起見將調查哪些人與死者生前有接觸，提醒有接觸的人進行自我檢查，甚至是採驗是否被傳染。

喬治亞州截至25日晚間10時許，累積確診達到1097例、死亡38例。喬治亞州州長布萊恩•肯普（Brian Kemp）日前宣布了一系列的防疫措施，包含關閉全州的酒吧與夜店，還有禁止10人以上的聚會活動等。

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