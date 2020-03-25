福斯新聞記者倒戈？　砲轟川普要為疫情負最大責任

▲美國累積死亡病例達705例。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國福斯新聞的專欄作家、記者威廉姆斯（Juan Williams）16日在另一家媒體《國會山報》（TheHill）發表專欄指出，總統川普應該要為這次新冠肺炎疫情在美國爆發負責任，不只是引發公眾的焦慮，也讓金融市場像是坐雲霄飛車一般，政治前景因此有可能變得不穩定。

威廉姆斯表示，上周在川普的橢圓形辦公室（Oval Office）對全國公開談話，卻傳播了錯誤、與事實不符的消息給國民，標普500和道瓊工業指數因疫情，更是跌破自1987年「黑色星期一」以來的單日最大跌幅。

▲福斯新聞（Fox News）旗下記者Juan Williams。（圖／達志影像／美聯社）

他更批評，執政期間川普在美墨邊境建造圍牆阻擋移民，振興煤礦業和製造工廠，未來更將無視氣候變遷帶來的影響，讓政府不會限制支持者對於石油燃料的使用，卻只會將疫情的責任歸咎於假新聞和民主黨，「現實的情況是，川普無法保護美國人免於被病毒侵害，最嚴重的失敗點就在於美國政府無法提供足量的篩檢設備，致使國民的檢測量嚴重不足。」

據了解，福斯新聞多次以報導支持川普，是最忠實的支持者之一，而川普也多次在推特上推薦福斯新聞的報導，更在2017年1月就職典禮後的一場辯論會中，祝賀福斯奪下了各家媒體中轉播的最高觀看數。