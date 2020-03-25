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台酒花蓮酒廠太陽能光電招標案　第2次公告招標

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▲▼臺灣菸酒股份有限公司,台酒,公賣局,專賣局,菸酒專賣,松山森之助,國定古蹟,歷史建築,台灣菸酒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣菸酒。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

台酒花蓮酒廠地面型太陽光電土地招標案，在今年2月撤標，台酒今（25）日再次公告招標，總面積從原本的3公頃，改為4公頃的產業用地，每年躉售商機上看1000萬元，20年有望達2億元。

花蓮酒廠光電土地案原本在2月中公告招標，主要是要提供設置太陽能光點場域，原本招標面積為3公頃、投標條件為每年發電量要1,050Kw。

請繼續往下閱讀...

但不少企業評估，如果只有3公頃必須全部都座太陽能板才能達到1,050Kw的標準，但是除太陽能面板外，還要預留維修通道；且該土地鄰近七星潭風景區，會有七級以上的陣風，維修部分不容易。

所以台酒再度修正，3月底二次公告招標，面積擴大為4公頃，而最低回饋金比率仍維持5%，投標方式採資格審查與投資計畫書兩階段評選，且得標廠商要在2021年11月15日前完成設置太陽光電設備。

台酒表示，開標方式為一次投標，分段開標，採資格審查與投資計畫書評選二階段辦理；其他有關本案件之投標人資格及投標規範等詳細內容，請詳閱本案投標須知。若投資人對本案投標文件內容有疑義時，可於今年3月30日下午5時前，以書面方式送達台酒申請釋疑。

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