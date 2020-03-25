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台灣封城或頒緊急命令！指揮中心「2條件才會啟動！」　蘇貞昌說話了

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣近日確診人數快速上升，是否會封城引發許多人關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近日確診人數快速上升，許多人關心政府是否會封城或頒布緊急命令，行政院長蘇貞昌24日表示，只要國際的經濟情勢讓台灣不足以應付，或疫情失控到某一個程度，超越台灣政府能夠掌握的，就可能發布緊急命令。中央流行疫情中心表示，只要出現明顯社會性傳播、本土病例持續性增加，就可能會實施封城。

中央流行疫情中心指揮官陳時中24日透露，封城或是有任何情況，全都會根據疫情做判定，目前相關的事前準備，已經一切都準備就位。指揮中心表示，只要台灣出現社會性傳播、本土病例持續增加等，疫情大爆發的情況下才會考慮封城，目的是希望民眾不要外出，進而斬斷疾病的傳染源。

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▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

不過政府一旦決定啟動封城措施，伴隨而來的可能就是總統頒布緊急命令。行政院長蘇貞昌24日在立法院備詢時表示，頒布緊急命令是希望千萬不要發生，但若萬一發生國際經濟情勢不是現在足以應付的，或是疫情失控到某個程度，不是現在能夠掌握的情況，就可能會頒布緊急命令。

先前為防堵新冠肺炎在台灣擴散，台灣政府做到了超前部署，像是請立院通過紓困預算、口罩政策等，不幸的是國內境外移入病例仍持續增加，政府19日已經先全面限制外國人入境，台灣是否會走向封城與頒布緊急命令的情況，就要看未來整體的疫情狀況與政府的決定了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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