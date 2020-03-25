低利中突圍！永豐兒童帳戶　推美元定存高利1.96%快閃活動

▲永豐銀mma兒童帳戶。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀預定在4月推出mma兒童帳戶限定推出1.96%美元優利定存快閃活動，永豐銀表示，4月1日當天9時至23時，存單筆金額2,000美元、6個月年息可達1.96%；只要3月31日前完成兒童帳戶網銀、開戶即可。

永豐銀表示，自2014年堆出mma兒童帳戶，為18歲以下的孩子設計的理財工具，多項服務都是屬於創新設計，像是1000元以上即可自動約定轉帳，家長的永豐信用卡現金回饋或永豐帳戶活存利息，都可以約定轉入兒童帳戶之中，家長逐步幫孩子累積財富、人生的第一桶金。

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永豐銀零售金融處處長吳建毅表示，mma兒童帳戶整合新台幣、外幣及信託帳戶功能服務，外幣帳戶可以享受13種幣別自由配置，而美元存款配置的比重逐年成長，已經占外幣存款近七成，顯見美元視家長為孩子規劃外幣儲蓄的首選。

此外，mma兒童帳戶推出以來，外幣資產美元最為大宗，根據統計今（2020）年2月mma兒童帳戶配置美元存款，每戶平均4500美元，也較去年同期成長近兩成。

所以永豐銀特地於4月1日9時至23時，推出「永豐mma小貴賓日」，獨享的1.96%美元優利定存快閃活動。只要在3月31日前完成mma兒童帳戶開戶並申辦網路、行動銀行，就可在活動當天登入網路、行動銀行承作美元優惠定存，每位mma小貴賓最多可存一筆，金額為2,000美元、6個月年息可達1.96%。